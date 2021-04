Za 1. maj sunčano vrijeme, temperatura do 27 stepeni

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje oblačno vrijeme s kišom, ponegdje na jugu zemlje mogući su i pljuskovi s grmljavinom, prenosi Anadolu Agency (AA).

Intenzivnije padavine očekuju se u jugozapadnim područjima. Vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između pet i deset, na jugu zemlje do 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu do 20 stepeni Celzijusovih.

U Sarajevu jutros preovladava oblačno vrijeme. Tokom dana se očekuje kiša. Jutarnja temperatura oko šest, a najviša dnevna oko 16 stepeni.

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH, u četvrtak će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalni pljuskovi se očekuju od sredine dana prema večernjim satima, uglavnom u južnim, jugozapadnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između sedam i 13, na jugu do 16, a najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 24 stepena.

U petak se očekuje umjereno oblačno vrijeme. Prolazna slaba kiša je moguća u jutarnjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između osam i 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, na jugu i sjeveru do 27 stepeni.

Za 1. maj, u subotu, očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka većinom između devet i 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, na jugu i sjeveru do 27 stepeni Celzijusovih.

Facebook komentari