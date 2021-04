Kakvo nas vrijeme očekuje do sredine maja

U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno oblačno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom.

Vjetar će biti slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugoistočnog smjera. U sjevernim i sjeveroistočnim područjima vjetar istočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura iznosiće od 5 do 10, na jugu zemlje do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura će iznositi od 11 do 17, na jugu zemlje do 20 stepeni.

U Sarajevu će biti oblačno sa slanom kišom u jutarnjim satima. Poslijepodne je moguć kratkotrajan pljusak. Najniža jutarnja temperatura iznosiće od 6 do 8, a najviša dnevna od 15 do 17 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

U srijedu također oblačno s kišom i pljuskovima. Vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između pet i devet stepeni, na jugu zemlje do 14. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18 stepeni Celzijusovih.

Umjereno do pretežno oblačno vrijeme očekuje se i u četvrtak. Lokalni pljuskovi se očekuju od sredine dana prema večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između sedam i 13 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 24.

Od 29. aprila do kraja prognoznog perioda, 11. maja, temperature će biti prikladnije godišnjem dobu, jutarnje u Bosni od 6 do 11, u Hercegovini od 9 do 14°C, očekivane dnevne temperature u Bosni između 17 i 22, u Hercegovini od 20 do 25 °C.

Facebook komentari