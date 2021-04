Novak Đoković ponovo dolazi u Visoko: Dr. Semir Osmanagić otkrio detalje

U intervjuu za srbijanski Telegraf, Dr. Semir Osmanagić, arheolog i osnivač Fondacije „Arheološki park — Bosanska piramida Sunca”, otkrio je da prvi teniser svijeta Novak Đoković ponovo dolazi u Visoko.

Dolazio dva puta

– Novak je bio ljubazan da me pozove na Serbian open i došao sam da mu dam podršku. Čeka ga naporna sezona, ali vjerujem da će ponoviti one rezultate od ranije. Vidjet ću se i sa njegovom porodicom, kao i sa nekim još teniserima. Ali, ja uvijek koristim priliku kad sam u Srbiji da obiđem neke lokalitete. Prošlog mjeseca sam išao na Rtanj, a ovoga puta idem u Vršac da vidim čuvene vršačke krugove. Novak je dolazio dva puta u Visoko. Prvi put 15. jula i to posle preležane korone, sa roditeljima. Obišli smo nekoliko lokacija i bosansku piramidu Sunca, Mjeseca, tunele Ravne 2, tunele Ravne 3, park Ravne dva. Jako dobro se osjećao, potpuno je zaboravio koronu i sve što se dešavalo prethodnih nedjelja – kazao je Osmanagić.

On će ponovo doći u maju u Visoko

Prisjetio se prethodnih posjeta.

– Drugi put je došao polovinom oktobra posle finala Rolan Garosa kada je izgubio od Nadala. U nedjelju je igrao meč, u ponedjeljak je bio već u Visokom. Ponovo je za jedan dan uspio da prebrodi i zaboravi taj poraz na Rolan Garosu i oporavi se za nova iskušenja, a kao što znamo u januaru je već osvojio Australijan open. On će ponovo doći u maju u Visoko i ovo vam je ekskluzivna informacija, samo da vidimo u kom terminu. Ali, važnije od svega je da se stvorilo jedno prijateljstvo i samo će se produbljivati. On daje podršku ovome što radimo, jer razume, a mi dajemo njemu za ono što on radi na terenu – otkrio je Semir Osmanagić, a sudeći po tome što Rolan Garos počinje 30. maja, Novak bi upravo u piramidama u Visokom mogao da se napuni energijom pred napad na titulu u Parizu.

