Završen sastanak Vučić, Cvijanović i Dodik. Ovo su glavne poruke

Željka Cvijanović, predsjednica RS rekla je da su realizovani svi prokjekti koji su rađeni u saradnji sa Srbijom, a najavljeni su i novi projekti.

“Srbija ide putem razvoja i mi želimo da naši građani idu tim putem”, rekla je Cvijanović.

Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH rekao je da RS nikad nije imala značajniju posjetu.

“Nikad se nije desilo da najznačajniji funkcioneri Srbije budu ovdje na jednom mjestu. Uz svu zahvalnost Srbiji koja vodi računa o Republici Srpskoj mogu reći da je ovo naš najbolji period. Danas Republika može da se pohvali mnogim projektima u svim dijelovima RS. Iz Sarajeva čujemo samo zahtjeve o eliminaciji Republike Srpske. Jaka Srbija njima je problem i zato pokušavaju da nam nalijepe etikete”, rekao je Dodik.

Dodao je da se moraju reafirmisati dejtonski principi.

“RS neće voditi rat, neće voditi rat ni za svoju samostalnost. RS se može samo braniti. Ne, ja kažem ne. Niko od ovih ljudi nemaju taj plan. Hoće unutra da ostanemo da živimo. Nema 3 odsto Srba u RS koji razumiju tu politiku. Hoće da ukinu RS. To je ono što mi moramo imati na umu. To je realna opasnost, to se dešava svaki dan”, istakao je Dodik.

Dodao je da će nastavljati da dosađuje svima o ovim temama.

“Mi nismo plasirali priču o papirima, to je došlo sa strane, mi smo spremni da dugo razgovaramo. Ne želimo ni jedan sukob, ni na individualnom nivou. Treba spoemnuti i široku Srbije u pogledu institucija. Srbija će pomoći Drvar, Kostajnicu, Dubicu i Nevesinje da se one stabilizuju”, rekao je Dodik i dodao da je briga koja Srbija ima za Republiku Srpsku je prirodna.

“Srbija je veliki uspjeh pokazala u solidarnosti u procesu vakcinacije i to treba da se pozdravi”, istakao je Dodik.

Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije rekao je da je BiH u cjelinu za Srbiju treća izvozna destinacija, ukupno trgovinski partner broj 7.

“Veoma važan partner za nas je BiH. Verujem da trgovinska razmena u 2021. može da bude veća u odnosu na prethodnu godinu. Za nas je važno da pokušavajući da čuvamo mir i stabilnost održavamo stabilnost i bolju buudćnost, da ljudi vide da će imati posla. Mir i zajednički rad je naša budućnost”, rekao je Vučić.

Dodao je da je Srbija uložila više miliona u mnoge opštine, a mnogo toga ćemo još uraditi u spomenute četiri opštine.

“To će biti primer onoga što možemo da uradimo za naš narod i za sve građane RS i BiH”, rekao je Vučić. Dodao je da je razgovarano i o aerodromu u Trebinju koji ima veliki potencijal.

“Za nas je veoma važna infrastruktura. Važno je graditi pruge, posebno na relaciji Beograd- Sarajevo, nadam se da ćemo neki odgovor ubrzo dobiti. Mislimo da pružimo podršku RS kroz podršku autoputa do Bijeljine, mi plaćamo most na Rači u potpunosti”, rekao je Vučić, prenosi byka.

Facebook komentari