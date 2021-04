Danas slaba kiša i 13 stepeni: Evo kad će opet biti snijega

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica -5 stepeni, Livno i Sokolac 2, Ivan-sedlo 3, Bugojno, Drvar i Sarajevo 5, Grude, Jajce, Stolac i Zenica 6, Bihać, Gradačac, Sanski Most i Tuzla 7, Banja Luka, Mostar i Zvornik 8, Neum 10 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 939 milibara, za 3 milibara je nizi od normalnog i sporo opada

Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima slaba kiša je moguća ponegdje u centralnim dijelovima, a tokom dana padavine se očekuju i u ostatku zemlje. Na planinama sa slabim snijegom. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 9, a najviša dnevna od 6 do 12, na jugu do 16 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, tokom dana povremeno i sa slabom kišom. Jutarnja temperatura oko 2, najviša dnevna oko 13 stepeni.

Visina sniježnog pokrivača na vrhu Bjelašnice, jutros u 8 sati, iznosi 169 centimetara.

Bioprognoza: Biometeorološke prilike su relativno nepovoljne. Malo ugodnije u odnosu na protekli period, uz blagi porast temperatura, koje će još uvijek biti neprimjerene ovom dijelu godine. Pri tome će, osjetljivim osobama, najveći problem predstavljati tmurno vrijeme, uz povećanu naoblaku, povremene padavine i rijetke sunčane periode. Moguće su meteopatske reakcije u vidu blaže glavobolje, dekoncentracije, promjene raspoloženja.

Srijeda: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne u Bosni lokalno su mogući i slabi pljuskovi. Jutarnja temperatura od 2 do 6, na jugu do 9, a najviša dnevna temperatura od 10 do 16, na jugu i sjeveru zemlje do 19 stepeni.

Četvrtak: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne ili večernjim satima se očekuje kiša. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a najvša dnevna od 13 do 20 stepeni.

Petak: Pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a u planinskim dijelovima sa susnježicom i snijegom. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 9, a najviša dnevna od 4 do 10, na jugu do 15 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

Facebook komentari