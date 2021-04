Mostarka koja je dobila otkaz jer je odbila platiti račune za SDA: Direktor Narodnog pozorišta sumnjivo poslovao sa firmom koja se bavi trgovinom voća i povrća

Jedna od takvih je Mostarka Aldijana Šteta koja je početkom tekuće godine, pod u najmanju ruku čudnim okolnostima, ostala bez posla na poziciji šefice računovodstva u JU Narodnom pozorištu Mostar, gdje je radila osam godina.

Ona je u razgovoru za Source.ba portal kazala da je ostala bez posla jer je je odbila platiti račune bez pokrića, među kojima su i oni koji se odnose na finansiranje izborne kampanje SDA, čiji je član direktor Narodnog pozorišta Almir Mujkanović.

U prilog tome poslala nam je račun za štampanje plakata, letaka i programske knjižice u iznosu od 3.000 KM, koji možete pogledati u galeriji (Slika 1).

Šteta ističe da je slala dopis Vladi Hercegovačko-nerertvanskog kantona i Gradu Mostaru, koji su osnivači Narodnog pozorišta, ali da nikakve odgovore nije dobila.

“Zatim sam otišla do načelnika Odjela društvenih djelatnosti Grada Mostara Bože Ćorića, koji je bio zaprepašten onim što je vidio. Kazao je da je to krivično djelo, ali nakon što sam otišla on me nazvao i rekao da sam s direktorom to trebala riješiti uz kafu i dogovoriti da se ti računi plate, jer se to tako radi“, navodi ova Mostarka.

Nakon toga nam je poslala račune firme Trans Commerce Mostar, koja se navodno bavi trgovinom voća i povrća, a sa kojom je Narodno pozorište Mostar poslovalo (Galerija – Slike 2,3,4,5,6,7,8).

“Nakon dostavljenih racuna firme Trans Commerce Mostar na plaćanje, iz kojih se ne vidi tačno usluga koju obavljaju, dobila bih instrukciju da sama napišem ručno ili da me se ne tiče već da izvršim uplatu, a kada bih upitala mogu li dobiti njihovo rješenje o registraciji isti slučaj bi se desio. U razgovoru sa prijateljem, a nakon njegove provjere na portalu Akta.ba (čiji nisam pretplatnik), uviđamo da se firma bavi trgovinom voća i povrća. Smatram da je poslovanje sa pomenutom firmom u najmanju ruku sumnjivo, a sve s ciljem pribavljanja imovinske koristi“, izjavila je Šteta.

Naglašava da je osam godina vrijedno radila, te da je samo postavljala pitanja zašto se plaćaju neki računi jer iz opisa računa nije mogla vidjeti o čemu se radi.

“Račun mora dobiti i svoj konto tj. mora biti proknjižen. Kada sam dobila račune za plaćanje za koje sam sigurna da usluge nisu izvršene ili da su već plaćeni, pismeno sam se obratila direktoru. Po herčegovacki ‘Tu me đavo i odnio’ i dobila sam otkaz bez konsultacija sa Vijećem uposlenika, bez Upravnog odbora, za vrijeme kolektivnog godišnjeg odmora. Dakle, šef računovodstva ne smije pitati šta plaća, tražiti dokumentaciju, a sasvim je jasno i zbog čega“, zaključila je Aldijana Šteta u današnjem razgovoru za Source.ba portal.

Novinar: Ajdin Balićevac

