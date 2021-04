Građani danas izlaze na ulice, traže smjenu vlasti i plan borbe protiv pandemije

U Sarajevu se danas održavaju novi protesti sa početkom u 12.05 sati ispred zgrade Parlamentarne skupštine BiH.

Organizatori, između ostalog, traže da se imenuju novi saziv Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koji će u roku od 14 dana po imenovanju javnosti predstaviti jasan i provodiv Akcioni plan borbe protiv pandemije korona virusa i upravljanja krizom.

“Iako smo naše zahtjeve blagovremeno uputile poštom i predale na protokol svih ministarstava Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i ponudile tri mogućnosti odgovora na naš zahtjev, niko od pomenutih nivoa se nije udostojio ni odgovoriti, a kamoli udovoljiti zahtjevima neformalne grupe građana i građanki koji su podržali proteste i zahtjeve incijative Borba za život”, saopštili su iz neformalne grupe građana grupe.

Demonstranti će se okupiti na dvije lokacije: vozači na platou Željezničke stanice, a pješaci ispred Zemaljskog muzeja.

Protestna vožnja kretat će se od platoa ispred Željezničke stanice do raskrsnice ulica Zmaja od Bosne – Hamdije Čemerlića, do raskrsnice ulica Zmaja od Bosne – Vrbanja. Protestna šetnja održat će se od Zemaljskog muzeja do Parlamentarne skupštine BiH. prenosi “Hayat“.

