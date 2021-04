Zašto Janša širi mape podijeljene BiH i atomiziranog Balkana?

BiH u vrtlogu sukoba

Navodni non-paper koji je, po tvrdnjama više izvora, Janša uputio u Brisel, dodatno je zaoštrio ionako napete odnose vladajućih i opozicionih stranaka u zemlji koja sredinom godine od Portugala preuzima predsjedanje Vijećem EU-a, a “tema o navodnoj ideji slovenske vlade o podjeli BiH po etničkim granicama u međuvremenu je postala viralna i na slovenskoj političkoj sceni”, prenosi Hina.

Kako smo pisali, opoziciona Socijaldemokratska partija (SD) zatražila je sjednicu parlamenta Slovenije na kojoj bi trebalo da prisustvuje vijeće za vanjsku politiku, kako bi ispitali premijera Janeza Janšu i predsjednika Boruta Pahora o izvještajima medija koji se tiču navoda o neslužbenom dokumentu o potencijalnoj promjeni granica na Zapadnom Balkanu.

Za to vrijeme premijer Slovenije “vatricu” gazi kerozinom.

Janša, naime, što je očekivano za one koji poznaju njegov način političkog djelovanja – ne prestaje!

Premijer zemlje članice Evropske unije (EU) tako je na svom Twitter nalogu objavio mapu podjele država zapadnog Balkana po etničkim linijama. prenosi “Radiosarajevo“.

“Lažna karta koju po Balkanu širi mreža Drage Kosa i Tanja Fajon”, napisao je tobože zabrinuti Janša.

Naravno, radi se o starom političkom triku gdje se, kao određena činjenica negira, a zapravo lansira u javnost, što je od početka cilj.

Naime, kako su ranije prenijeli mediji, portal News1.mk, iz Sjeverne Makedonije, objavio je mapu dodatno atomiziranog Balkana, podijeljene Bosne i Hercegovine, te etnički precrtanih država Zapadnog Balkana, a Janša je to sada iskoristio da bi podgrijao priču kod koje je očito na vrijeme demaskiran.

Lažete Janša!

Ugledna europarlamentarka Tanja Fajon, koja je svoje prijateljstvo prema BiH potvrdila nebrojeno puta, ubrzo je odgovorila Janši.

“Lažete Janša! Jako štetno i neodgovorno prema Sloveniji, njenim državljanima i jugoistoku regije”, kazala je Fajon.

Lažete, @JJansaSDS.

