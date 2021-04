Sejo Brajlović o mjerama u ramazanu: Trebali su nas zatvoriti, kada iftarimo ne možemo kućama

Sejo Brajlović, vlasnik poznatog restorana na Ilidži, na zvaničnom Facebook profilu svog ugostiteljskog objekta obratio se građanima, nakon što je donesena odluka da neće biti pomjeren policijski sat zbog ramazana.

– Gospodo, evo vidite, danas je prvi dan ramazana, hvala dragom Allahu. Ima nas oko 40 u radnji, gdje bi sada pun restoran bio, ali to je tako, tako i treba. Ali, trebali su nas zatvoriti da nikako ne radimo uz ramazan, zato što je policijski sat u devet sati. Mi radimo do osam i počinje iftar do osam. To je stvarno sramota. Šta da uradimo? Ko je sve to zapisao. Uzet ću svu raju, nas 40, i idemo kod njega na iftar, a kada iftarimo ne možemo kući i dočekat ćemo sehur kod njega. Pa da vidi kako je, neće mu biti drago. Nego vidite da to nešto napravimo, da bude ljudski sa svih strana – rekao je Brajlović. prenosi “Avaz“.

