U Bosni i Hercegovini danas oblačno vrijeme, moguća i kiša

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme.

Poslije podne u Bosni je lokalno moguća slaba kiša. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 9, a dnevna od 11 do 17, na jugu i sjeveru do 20 stepeni.

U ponedjeljak, u našoj zemlji, također, pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne ili u večernjim satima lokalno slaba kiša je moguća u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 16 do 23 stepeni. prenosi Avaz

