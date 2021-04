Bernard Henri Levy: “Jedini kojeg sam nazvao ”moj general’ bio je Jovan Divjak”

– Jedina osoba koju sam ikad nazvao „moj general“ zvao se Jovan Divjak. I upravo je umro, u Sarajevu. Bio je branitelj i zaštitnik grada i ostao je, sve do svog posljednjeg dana. Tuga. Bratstvo. I saučešće mojim sestrama i braći iz Bosne – napisao je Levy na Twitteru uz zajedničku fotografiju s Divjakom iz Sarajeva.

The only man I ever called “My General”. His name was #JovanDivjak. And he just died, in #Sarajevo: he had been the defender and protector of the City; and he remained, until his last day, its embodiment. Sorrow. Brotherhood. And condolences to my sisters and brothers of #Bosna. pic.twitter.com/E4kmQPxfmU

