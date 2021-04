Gradonačelnik Istanbula čestitao gradonačelnici Sarajeva

“Čestitam Benjamini Karić na izboru za gradonačelnicu Sarajeva. Šaljem iskrene pozdrave iz Istanbula, grada koji je dom najvećem broju Bosanaca u svijetu”, napisao je Imamoglu na Twitteru.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva izabralo je danas Benjaminu Karić za gradonačelnicu Grada Sarajeva. Ona je izabrana jednoglasno sa 26 glasova za

Karić je bila prijedlog SDP-a, a za njen izbor saglasnost je dalo 15 vijećnika. Izjašnjava se kao Ostali, tako da nije bilo prepreka da se ona nađe na ovoj funkciji. prenosi “N1“.

Congratulations to Benjamina Karić upon her election as the new Mayor of #Sarajevo. Sending our sincere regards from #Istanbul, the city that is home to the largest population of Bosnians in the world. pic.twitter.com/BaN9MsGkVL

