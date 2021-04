Meteorolozi: Hoće li snijeg padati u nastavku aprila

U nastavku je vremenska prognoza za nekoliko narednih dana.

Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto više oblaka očekuje se u centralnim područjima. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -7 i -2, na jugu zemlje do 2, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12 stupnjeva.

Petak: u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 2, na jugu zemlje do 5, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 9 i 16 stupnjeva. prenosi “N1“.

Subota: u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4, na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18 stupnjeva.

Nedjelja: u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5, na jugu zemlje do 8, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16, na jugu do 20 stupnjeva.

Facebook komentari