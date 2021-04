Meteorolog Nedim Sladić : Evo kad nam dolaze topli proljetni dani

Hladna fronta koja se premještala od sjevera Evrope prema centralnim područjima, zahvatila je jugoistočna područja evropskog kontineta, uključujući i Balkansko poluostrvo gdje je došlo do prodora veoma hladne zračne mase porijeklom sa Arktika, zbog čega su se temperature zraka značajnije spustile u Bosni i Hercegovini – kazao je Feni meteorolog Nedim Sladić.

Velika količina vlažnog zraka

Prema njegovim riječima, ta promijena je bila praćena i velikom količinom vlažnog zraka koja je pristizala sa Jadrana, pa su u većem dijelu naše zemlje zabilježene i padavine, koje su bile uglavnom u obliku snijega zbog čega se u toku predstojeće noći većina područja BiH zabijelila a što uključuje i jug Hercegovine.

– Mostar se jutros zabijelio sa dva centimetra snijega i ako je suditi prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, to je jedna od najvećih visina sniježnog pokrivača u aprilu zabilježena u Mostaru u zadnjih 60 godina – kazao je Sladić.

Dodao je da visina snijega u Sarajevu od 20 centimetara nije rekordna za april, te da rekord u ovom gradu zabilježen 20. aprila 2017. godine kada je registrirana visina snijega od 31 centimetar. Kazao je da generalno na ostalim područjima nisu zabilježena značajnija odstupanja.

Sladić je istakao da se vremenske prilike smiruju, te da se u Hercegovini već danas razvedrava, tako da će tamo danas biti dosta sunčanije, naročito u drugom dijelu dana.

– Smanjivanje naoblake se očekuje u večernjim satima od svjerozapada šireći se dalje ka centralnim i jugoistočnom područjima, tako da sutra možemo očekivati dosta hladno jutro sa najnižim temperaturama od minus 10 do minus 3, na planinama i do minus 15. A u Hercegovini od minus 3 do 3 stepena Celzijusa. Dnevne temperature su ipak u blagom plusu i u rasponu od 1 do 7, na jugu od 7 do 12 stepeni Celzijusa – kazao je Sladić.

Dosta sunčanije vrijeme

Istakao je da se u četvrtak može očekivati dosta sunčanije vrijeme u većem dijelu BiH, a u petak pretežno sunčano uz postepen porast temperature zraka koji će biti uvod u dosta topliji vikend sa temperaturama zraka i iznad 15 stepeni Celzijusa u većem dijelu BiH piše Fokus

– Ovu zimu još malo treba izdržati nakon toga ide ono pravo proljeće – poručio je Sladić.

