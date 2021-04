Nedim Sladić, otkriva do kada će trajati zima u aprilu

Prema prognozama meteorologa Nedima Sladića, od srijede do petka (07.04-09.04) prognoziraju se vrlo niske jutarnje temperature zraka primjerenije januaru mjesecu, koje se u Bosni kreću od -10 do -4, na jugu Hercegovine do 3 °C, a na vrhovima planinama, poput Bjelašnice, lokalno i ispod -10 °C.

-Mraz je sada gotovo neizbježan i obeharalo voće će nažalost u velikoj mjeri biti uništeno. Prema trenutnim izračunima ensemble produkta modela #GFS, sve do 12. aprila pratit će nas hladnije vrijeme od prosjeka, kazao je Sladić,piše Slobodnabosna

Facebook komentari