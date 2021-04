Husein efendija Kavazović: Pozivam na pristojnost i uljuđenost u komunikaciji

Govoreći o organizaciji i načinu borbe Islamske zajednice protiv koronavirusa, reis Kavazović je podsjetio da su na početku morali zatvoriti džamije iz opreza, jer smo imali nizak nivo znanja o virusu, koji je pogodio svijet, i jer su takve bile preporuke stručnjaka i praksa u ostatku svijeta.

“Vremenom smo se prilagođavali i nastojali organizirati džemat u novim uvjetima. Moram kazati da smo među rijetkim zajednicama u svijetu koja nije nikada u potpunosti prekidala obrede, prije svega one vezane za džumu i džamiju. Drago mi je da su naše mjere ocijenjene kao veoma dobre i od strane kriznih štabova. Džamije nisu bile izvori zaraze. Želim se zahvaliti svim imamima, mutevelijama, džematskim odborima i džematlijama na pridržavanju uputstava Rijaseta u ovim kriznim vremenima. Nastavit ćemo pratiti situaciju i naspram onoga s čim se budemo suočavali donositi mjere i preporuke. Tako će biti i tokom nadolazećeg mjeseca Ramazana, ako Bog da”, ističe reisu-l-ulema.

Po njegovim riječima, Islamska zajednica je od početka pandemije bila posvećena tome da održi sve svoje primarne funkcije u radu kroz džemat, organiziranje obreda, namaza i vjerske pouke i odgoja u obdaništima, mektebima, medresama i na fakultetima. Ništa od ovoga nije prestajalo s radom, funkcioniralo je način kako je to bilo moguće.

“Islamska zajednica izdvaja velika sredstva u humanitarne svrhe. Radi se o milionskim iznosima. Tu prije svega mislim na siromašnu populaciju koju pomažemo kroz podjelu prehrambenih kupona, pomoć narodnim kuhinjama, stipendiranje velikog broja učenika i studenata u Bosni i Hercegovini i Sandžaku. Uz to, izdržavamo sedam đačkih domova, studentske domove, pomažemo rad velikog broja udruženja lica s posebnim potrebama, često reagiramo na zahtjeve za jednokratnu pomoć osobama koje se nađu u stanju socijalne potrebe ili zbog bolesti”, kaže reis Kavazović.

Odgovarajući na pitanje o sumnji koja postoji kod jednog broja muslimana u pogledu sadržaja vakcina protiv koronavirusa, reis ističe da Islamska zajednica smatra da se ljudi trebaju vakcinisati i da je „bespotrebna, čak bih rekao i zlonamjerna propaganda o tome da li je vakcina halal ili nije“.

“Sve što će doprinijeti da se zaštiti zdravlje ljudi kada je ono ugroženo je neophodno upotrijebiti. Oni koji to dovode u pitanje, neodgovorne su osobe. Na njih ne vrijedi trošiti vrijeme. O tome je Islamska zajednica imala jasan stav od početka”, naglašava efendija Kavazović. prenosi “Radiosarajevo“.

Upitan kada će biti riješeno pitanje restitucije vakufske imovine i kada će biti potpisan ugovor IZ sa državom reisu-l-ulema odgovara da su to pitanja za državu i da je Islamska zajednica uradila svoj dio posla sa Vijećem ministara, skoro prije punu deceniju.

“Predsjedništvo Bosne i Hercegovine koči potpisivanje ugovora koje je Vijeće ministara odobrilo. Isti je slučaj i sa imovinom vjerskih zajednica. Više od decenije, prijedlog zakona o restituciji je u ladicama Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Sve vjerske zajednice su spremne odmah tome pristupiti”, kaže reis.

Kada je u pitanju položaj Bošnjaka i muslimana u entitetu Republika Srpska te šta IZ u BiH čini kako bi se njihov status poboljšao, reisu-l-ulema kaže da pitanje o zaštiti prava Bošnjaka treba uputiti na neke druge adrese, a kada je o vjerskom, muslimanskom aspektu riječ Islamska zajednica je uspjela osigurati da džemati funkcioniraju na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.

“Od 614 džamija koje su bile porušene, većinu smo obnovili. Imami žive i rade u našim džematima od Trebinja do Bosanskog Broda. Vjeroučitelji su u školama na časovima vjeronauke. Pomažemo našim ljudima koliko možemo kroz razne vidove pomoći. No, ono što nas brine jeste starosna dob naših ljudi u džematima na području RS-a posebno. Država bi trebala svim svojim građanima i narodima garantirati pojedinačna i kolektivna prava. Tu prije svega mislim na ekonomska, kulturna prava i vjerska prava. To za sada nije slučaj kada su muslimani u pitanju, ne samo u RS-u, nego i u Federaciji Bosne i Hercegovine baš zbog odbijanja da se potpiše ugovor sa Islamskom zajednicom. Stranke i partije koje okupljaju Bošnjake, bilo da su građanske ili nacionalne ne mare baš mnogo za prava Bošnjaka u RS-u. Nije to za njih primarno pitanje. A ono se, kao što vam je poznato, ne može riješiti pod džamijskim krovom, valjda nam je svima to jasno”, konstatira reis Kavazović.

Na pitanje kakva je njegova ramazanska poruka i pouka kroz poziv za jedinstvo, reis kaže da ne misli nikoga pozivati na jedinstvo, jer „što se više na njega pozivamo sve ga je manje“.

“Pozivam na pristojnost i uljuđenost u komunikaciji. Mislim da nam toga mnogo više nedostaje nego tog parolaškog jedinstva. Volio bih da na stvari gledamo fenomenološki i da se na pojave u društvu osvrćemo s dubljim analizama a ne površno, kako to često činimo. Volio bih da nas ramazan sve više uljudi, od političara, intelektualaca, uleme i vas novinara. Ramazan bi nas trebao približiti jedne drugima, to je njegova bit i poruka”, kazao je u predramazanskom razgovoru za Fenu reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein efendija Kavazović.

