SPREMITE JAKNE I ČIZME: SLIJEDI NAM HLADNIJE VRIJEME SA SNIJEGOM I KIŠOM

Sutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na istoku Bosne vedro. Prije podne snijeg se očekuje na sjeverozapadu Bosne. Poslije podne i u večernjim satima snijeg u cijeloj Bosni. U Hercegovi kiša od sredine dana. Prema kraju dana i tokom noći na sjeveru i sjeveroistoku Hercegovine sa snijegom i susnježicom.

Očekivana visina novog snježnog pokrivača od 1 do 10, u višim područjima i na planinama od 10 do 15, lokalno do 20 cm. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na jugu od 2 do 6, a dnevna od 0 do 6, na jugu od 9 do 15 stepeni.

U srijedu nas očekuje pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne razvedravanje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. U jutarnjim satima sa snijegom, a na jugu Hercegovine sa kišom. U ostatku dana Bosni povremeno i lokalno sa slabom kišom, a na planinama povremo slab snijeg. Jutarnja temperatura od -8 do -2, na jugu od -1 do 4, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 11 stepeni. prenosi “Hayat“.

Facebook komentari