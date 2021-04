Danas oblačno i kišovito, u višim područjima snijeg

U Bosni i Hercegovini danas oblačno sa slabom kišom ili pljuskom. U višim područjima slab snijeg.

Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5, na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 4 i 10, na jugu zemlje do 13 stepeni.

U ponedjeljak pretežno vedro vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove očekuje se magla i sumaglica. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od 1 do 6, a dnevna od 9 do 16 stepeni.U utorak pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne se očekuje susnježica i snijeg, a u Hercegovini i ponegdje na sjeveru Bosne kiša. Očekivana visina novog snježnog pokrivača od 1 do 10, u višim područjima i na planinama od 10 do 20, lokalno do 30 centimetara. Temperatura zraka u Bosni između -1 i 5 stešeni. U Hercegovini jutarnja od 3 do 8, a dnevna od 10 do 14 stepreni Avazpiše

