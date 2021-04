Pravila i upute za putnike iz BiH koji putuju u inostranstvo

Ministarstvo vanjskih poslova BiH objavilo je pravila i upute za putnike iz Bosne i Hercegovine prilikom odlaska u inostranstvo.

– Svakim danom stičemo nova iskustva i znanja u borbi sa pandemijom, a svjedoci smo da je pandemija zahvatila sve dijelove svijeta. Stoga, građanima Bosne i Hercegovine preporučujemo da svoja putovanja u inostranstvo obavljaju samo ukoliko su ista neodložna i hitna, a da se prije svojih namjeravanih putovanja informišu o mogućnostima putovanja i eventualnim ograničenjima i sigurnosnim rizicima sa kojima se mogu susretati – istakli su iz Ministarstva vanjskih poslova BiH.

ODGOVORI NA NEKA OD VAŽNIH PITANJA

Šta učiniti ako ste neplanirano ostali u EU zbog koronavirusa (COVID 19)?

– Ako ste ušli u EU putem šengenske vize, a zbog proglašene pandemije koronavirusa povratak kući vam je otkazan, nema potrebe za panikom. Ako zemlju ne možete napustiti prije isteka vaše vize, možete podnijeti zahtjev za produženje kod nadležnih tijela države u kojoj se nalazite. To je navedeno u članu 33. Viznog zakona EU: U slučaju da nosilac vize koji je već prisutan na teritoriji država članica nije u mogućnosti napustiti EU prije isteka vize iz razloga više sile, humanitarnih razloga ili ozbiljnih ličnih razloga, može se obratiti za produženje vize nadležnim tijelima države članice u kojoj je prisutan, čak i ako to nije država članica čiji je konzulat izdao vizu. Slučaj koronavirusa većina zemalja posmatra kao izvanrednu okolnost (višu silu). Većina avio operatera također definirana ovaj slučaj kao last minute okolnost kod promjena rasporeda leta (baš kao npr. zbog vremenskih uslova, štrajka i sl.). Čak i ako trenutno niste u državi Šengena koja je prvobitno izdala vašu vizu, možete podnijeti zahtjev za produženje vize u zemlji u kojoj se trenutno nalazite. Dobit ćete produženje vize za maksimalni boravak od 90 dana, što bi vam trebalo dati dovoljno vremena da pronađete način za povratak npr. pronađete let ili drugo sredstvo prevoza. Predlažemo da kontaktirate i diplomatsko-konzularno predstavništvo BiH u zemlji u kojoj se nalazite, ostavite podatke i način na koji možete biti kontaktirani – navode iz MVP BiH.

GRAĐANI BIH BEZ OGRANIČENJA MOGU PUTOVATI SAMO U TRI ZEMLJE

Ostali ste zbog propisanih mjera suzbijanja koronavirusa i boravite bez vize u zemlji izvan Šengenske zone, a uskoro će vam isteći ili vam je istekla viza?

– Ako ste iz zemlje za koju ne treba šengenska viza, isti princip zbog „više sile“ primjenjivat će se i na vas. Generalno, dozvoljeno vam je da u zemlji ostanete bez vize do 90 dana. Ako je ovih 90 dana već proteklo, možete se obratiti nadležnim tijelima države u kojoj se nalazite, podnijeti zahtjev za dugoročnu vizu za pokriće produženog boravka sve dok ne budete u mogućnosti napustiti državu i vratiti se kući. Predlažemo da kontaktirate i diplomatsko-konzularno predstavništvo BiH u zemlji u kojoj se nalazite, ostavite podatke i način na koji možete biti kontaktirani – savjetuju iz MVP BiH.

Mogu li napustiti EU zemlju kopnenom granicom?

– Ako imate prevozno sredstvo, možete otići pod uslovom da u potpunosti napustite Šengensku zonu. Imajte na umu da susjedna šengenska država u odnosu na onu koju napuštate možda neće dozvoliti ulazak državljanima zemalja koje nisu članice EU. Uz to, ako odlazite iz šengenske države sa velikim brojem prijavljenih slučajeva koronavirusa, čak i ako napustite šengensku zonu, možda nećete moći proći kroz zemlju koja ima ograničenje za državu EU koju ste upravo napustili. Biće vam dozvoljeno da uđete u svoju matičnu zemlju, ali morate biti u karanteni najmanje dvije sedmice, bez obzira da li pokazujete simptome COVID-19 ili ne – saopćili su iz MVP BiH.

Otkazan mi je let zbog koronavirusa?

– Ako vam je let otkazan zbog koronavirusa dok ste u EU-u, morate se obratiti avio kompaniji i raspitati se o ponovnoj rezervaciji ili povratu novca. Ako putujete kao dio organiziranog aranžmana, obratite se svojoj turističkoj agenciji. Možete se obratiti i svom davatelju putnog osiguranja jer vam ponekad mogu ponuditi pomoć u hitnim slučajevima u inostranstvu.

Koronavirus se širi jako brzo, pa vlade zemalja širom svijeta poduzimaju mjere da spriječe da se situacija pogorša. Glavna mjera koju vlade preduzimaju u borbi protiv virusa je ograničavanje putovanja iz pogođenih zemalja. To je dovelo do velikog broja otkazanih letova, pogotovo onih koji odlaze iz zemalja EU, a putnici u inostranstvu nemaju načina da se vrate kući. Budući da Europa ima najveći broj prijavljenih slučajeva koronavirusa nakon Kine, nekoliko je zemalja zabranilo bilo kakve dolazne letove iz pogođenih zemalja EU, posebno Italije, Španije, Francuske i Njemačke. Neke zemlje poput SAD-a zabranile su letove iz svih zemalja EU-a najmanje do sredine aprila. Ako se situacija i dalje pogorša, ovaj bi vremenski okvir mogao biti produžen – ističu iz MVP BiH.

REPATRIJACIJA U BIH IZ INOSTRANSTVA

– Savjetujemo Vam da se obratite nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu (DKP) naše zemlje u zemlji u kojoj se nalazite i ostavite podatke kao i način kontakta. DKP će ostati sa Vama u kontaktu i informisati Vas o eventualnoj mogućnosti asistencije prilikom povratka u BiH ukoliko se za istu stvore uslovi – saopćili su.

Moram li u karantenu prilikom ulaska/povratka u Bosnu i Hercegovinu?

– Ukoliko je povratak u BiH planiran iz jedne od zemalja sa liste koja se nalazi u području sa intenzivnom transmisijom koronavirusa (npr. Kina, J. Koreja, Japan, Italija, Iran, Francuska, Rumunija, Njemačka, Austrija, Španija, Švicarska i Belgija, te potencijalno neke druge zemlje koje se mogu naći na listi u narednim danima ilisedmicama) potrebno je da se pridržavate uputa nadležnih graničnih, zdravstvenih i epidemioloških službi po dolasku na granicu Bosne i Hercegovine, a unutar zemlje je obavezna 14-dnevna samoizolacija iz koje god zemlje se budete vraćali, ističu iz MVP BiH.

Detaljnije informacije za svaku zemlju možete pogledati na ovom LINKU.

