U Hercegovini “niče” novi grad s 3000 stambenih jedinica

Fantastični predstavnik mediteranske Hercegovine. Zahvaljujući ideji i viziji predsjednika koncerna ‘Swisslion’ Rodoljuba Draškovića, to je danas turistički kompleks, kojim bi se čovjek mogao ponositi bilo gdje u svijetu. I ne staje se na tome. Sljedeći korak je da ‘Grad Sunca’ bude popunjen i svojim stalnim stanarima.

“Stambeni kompleks, koji se gradi u okviru ‘Grada Sunca’, prostire se na 25 hektara s 3000 stambenih jedinica. Koncipiran je iz više cjelina koje su međusobno povezane pješačkim zonama i zelenim površinama. Stacionirani promet će biti izmješten u podzemne garaže i otvorene parkinge, na periferiji stanovanja. Budući stanari moći će uživati u parkovima s vodenim površinama, terasama ugostiteljskih objekata i drugim uslužnim segmentima koje će činiti ovaj kompleks”, kaže za Hercegovina.info direktorica za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam poslovnog sustava ‘Swisslion Takovo’ Vanja Šipovac.

Budući stambeni kompleks koji će se nalaziti u okviru ‘Grada Sunca’ bit će na najvišoj razini kada je hedonizam u pitanju. Pravi mali raj na Zemlji, sa šetalištima i vodenim površinama, umjesto parkinga, koji je počeo preuzimati primat u svim većim gradovima.

“Prvom fazom gradnje, predviđeno je 600 stambenih jedinica, kao i gradnja Apart hotela koji čini središnji dio kompleksa. Uzdiže se na 16 katova, s dva panoramska lifta, koji prolaze kroz atrij s unutarnjim vrtom. Apart hotel će sadržavati 200 stambenih jedinica, različite strukture i površine. Koristit će se najkvalitetniji i najsuvremeniji materijali, koji treba budućim stanarima da osiguraju udobnost i komfor življenja. Prednost ovog impozantnog stambenog kompleksa jeste upravo to što se naslanja na turistički kompleks ‘Grad Sunca’ u okviru kojeg egzistira Aqua park, bogat i širok sportski koncept, ugostiteljski objekti, edukativni sadržaj za djecu, mini zoo vrt. Atraktivnost lokacije ga čini još zanimljivijim, ako znamo da je udaljen samo 6 kilometara od središta Trebinja, samo dvadesetak od Dubrovnika, nepunih 40 km od Herceg Novog i na oko stotinjak od Mostara ili Podgorice”, nastavlja Šipovac.

Da Hercegovina mora zadržati svoj duh dokazuje i izgradnja Varoš Čaršije, koja će zadržati tradicionalnost i autentičnu notu ovog kraja.

“Sam koncept je jako zanimljiv, mislim da će onim najizbirljivijim i najzahtjevnijim gostima zaista udovoljiti. To je aščinica koja će u centralnom dijelu zauzimati Begovu kuću, apartmanski dio, autentični dućani i prostor za degustaciju naših vina i proizvoda”.

‘Grad Sunca’ i sada, a sasvim sigurno i s budućim planovima će postati najmodernije mjesto kako za odmor, tako i za stalno prebivalište. Ponude, kako za djecu, tako i za one starije ili najstariju populaciju ga podižu u sam vrh uvjeta kojima teži moderna civilizacija.

