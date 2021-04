Banja Luka u problemima zbog neusvajanja budžeta

Nakon sastanka, Stanivuković je rekao da je danas drugi dan blokade grada i da je veoma izazovno istovremeno upravljati krizom izazvanom blokadom skupštinske većine i onom prouzrokovanom koronavirusom.

Kako navode iz banjalučke Gradske uprave, jedna od ustanova pogođena krizom je Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, kojoj nedostaje 140.000 KM za isplatu plate radnicima.

“Vaspitači su zabrinuti i stiglo nam je dosta pisama u kojima najavljuju štrajk”, kazao je Stanivuković i dodao da sa druge strane postoji problem nabavke hrane.

Na sjednici Skupštine grada u srijedu nije usvojen budžet, a skupštinska većina okupljena oko SNSD-a predložila je amandmane o kojima se na zahtjev predlagača nije ni glasalo. Juče je predsjednik Skupštine grada Banjaluka Mladen Ilić pozvao Stanivukovića da u što skorijem roku zakaže sastanak sa predstavnicima svih političkih subjekata u lokalnom parlamentu radi dogovora o održavanju vanredne skupštinske sjednice, na kojoj bi se raspravljalo o gradskom budžetu i pokušali usaglasiti stavovi gradonačelnika i skupštinske većine.

Iz Gradske uprave danas su naveli da je zbog neusvajanja budžeta u problemu i preduzeće “Čistoća” za koje predloženim amandmanom skupštinske većine nisu planirana sredstva, pa ih Grad ne može obavezati da rade jer nema garanciju da će im moći isplatiti urađeno.

Stanivuković je izrazio zahvalnost direktoru “Čistoće” što je pokazao razumijevanje za trenutnu situaciju i rekao da će pronaći i volontere za održavanje grada, ukoliko bude potrebe za tim. Takođe, zahvalio je i drugim firmama koje su izrazile spremnost da se angažuju i bez naknade, poput onih koje održavaju semafore i prevoz lica sa invaliditetom.

Stanivuković je napomenuo da su i zalihe goriva za vatrogasce do 20. aprila, i da nema mogućnost nabavke novih količina, a da je do 24. aprila obezbijeđen i zakup i podrška procesu vakcinacije na “Banjalučkom velesajmu” za šta je do sada obezbijeđeno 300.000 KM. Upitno je i izdavanje rješenja za osobe u izolaciji.

Rekao je i da je danas uputio zvanični poziv za sastanak predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku.

V.d. direktora Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, Vesna Banjac izrazila je zabrinutost ovom situacijom kako u svoje tako i u ime zaposlenih, navodeći da već ovih dana može doći do prestanka rada vrtića.

“Svakodnevno nabavljamo hranu, nemamo zaliha i možda možemo da radimo do srijede. Radnici su jako zabrinuti, svi su u kreditima, a ne možemo da isplatimo platu. U problemu su naravno i roditelji koji neće moći ostaviti djecu u vrtićima. Nadam se da će se u što skroije vrijeme riješiti ova situacija za preko 2.100 djece i njihovih roditelja”, navela je ona.

Aleksandar Bajić, direktor preduzeća “Čistoća”, rekao je da se po današnjem izgledu grada zatrpanog smećem vidi šta znači samo jedan dan nerada tog preduzeća.

“Naše radnike smo poslali na godišnji odmor i nadam se da će ubrzo Grad i Skupština Grada naći rješenje da što prije izađemo na ulice i da počistimo ovo što se desilo za samo jedan dan”, kazao je Bajić.

