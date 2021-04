Sladić prognozira: Ukoliko ne bude bitnijih promjena, slijedi nam i sitei-sevr

“Izračuni su, kako sada stvari stoje, skloniji zimskom scenariju u prvoj dekadi aprila, u skoro sličnoj mjeri i u gotovo iste dane kao 2003. godine. Situacija će se vjerovatno iskristalisati do nedjelje s kojim se ovo zahlađenje da malo ublažiti, a ukoliko ne bude bitnijih promjena, slijedi nam i sitei-sevr, odnosno goveđa zima, i to malo ranije nego je to uobičajeno po takvimu”, navodi Sladić.

Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima slaba kiša je moguća u sjevernim područjima. U drugoj polovini dana padavine se očekuju u većem dijelu zemlje. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano i uglavnom bez padavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 11, na jugu do 13, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22 stupnja, navode iz FHMZ.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 16 stupnjeva.

U subotu u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa slabom kišom ili pljuskom. U višim područjima slab snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10, na jugu zemlje do 13, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12, na jugu zemlje do 16 stupnjeva.

U Bosni i Hercegovini se prognozira pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili pljuskom. U višim područjima slab snijeg. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5, na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 10, na jugu zemlje do 13 stupnjeva. prenosi n1

U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u višim područjima može provijavati i slab snijeg. Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 6, na jugu zemlje do 8, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 11, na jugu zemlje do 14 stupnjeva.

Facebook komentari