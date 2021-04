Evo kakvo nas vrijeme očekuje naredna tri dana

Tokom dana se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stupnja.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura oko 21 stupanj.

U Bosni i Hercegovini u petak će biti sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana pretežno oblačno vrijeme uz mogućnost slabih lokalnih pljuskova. Bez padavina na jugu zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 11, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stupanj.

U subotu će u Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno oblačno sa slabom kišom ili pljuskom. U višim područjima slab snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 8, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 13, na jugu zemlje do 16 stupnjeva.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili pljuskom. U višim područjima slab snijeg. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4, na jugu zemlje do 7, a ajviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9, na jugu zemlje do 12 stupnjeva.

