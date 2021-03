Novinari neće biti uvršteni u prioritetnu skupinu za vakcinaciju, do jutros je izvršeno više od 15.000 online prijava

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo Haris Vranić kazao je danas da novinari u Kantonu Sarajevo neće biti uvršteni u grupu prioriteta za vakcinisanje protiv Covida-19.

– Novinari su kategorija koja ne spada u prioritete. Kada narušite jednom sistem prioriteta onda se čitava piramida ruši. Novinari neće biti stavljeni u prioritet sve dok ne bude završena prva linija zdravstvenih radnika, naglasio je Vranić.

Podvukao je da novinari neće biti na listi prioriteta za vakcinaciju sve dok se ne vakcinišu i farmaceuti koji rade u apotekama.

– Prioritet su i policija, vatrogasci, osobe u staračkim domovima. Ne mislim da novinare ne treba uvrstiti, ali kada bi sada došao veliki kontingent vakcina, onda bi bilo normalno, zaključio je Vranić, prenosi Fena.

On je govorio i o aplikaciji za prijavu za vakcinisanje koja je u funkciji od večeri, 30. marta 2021. godine. Aplikacija je kočila u početku, ali otklonjena je većina poteškoća za funkcionisanje. On je rekao da se do jutarnjih sati prijavilo 15.000 građana Sarajeva za vakcinaciju.

– Prijavilo se 15.000 građana za vakcinaciju do jutros. Dobio sam sugestije da se može poboljšati rad aplikacije, danas sam pozvao jednog od direktora firme koja je pravila softver, ista firma je pravila i za Srbiju, a softver su samo prenijeli kod nas, kazao je i objasnio brojna pitanja oko prijave koja su do sada postavljena.

– Mi želimo da vratimo zdravstveni sistem u pravne okvire. Veliki broj građana nije podigao elektronske knjižice, neki kažu da ih je 30.000 nepodignutih. Mislili smo da izbacimo registriranje putem knjižice, nego samo preko JMBG, ali onda bi se mogli prijaviti svi iz BiH preko ove aplikacije. Ne možemo ulaziti u identifikacijske podatke gdje ko živi. Ovo je vakcinacija građana BiH, kazao je.

– Imate mnogo ljudi koji nisu zamijenili knjižice, mojih kolega koji koriste stare plave knjižice. One se trebaju zamijeniti. Ima ljudi koji rade u ino firmama, koji putem plate svoje dobijaju novčana sredstva za zdravstveno osiguranje, pa ne dobiju knjižicu. Vode se kao neosigurani, a firme im uplaćuju, dodao je.

– Ima onih koji su stvarno neosigurani, a oni će se putem posebne linije prijaviti samo za vakcinaciju, istakao je i pojasnio kako će se prijaviti starije osobe koje ne koriste tehnologiju.

– Oni koji nisu familijarni sa elektronikom, niti koriste pametni telefon, aplikaciju, svi preko 75 godina su poslani spiskovi porodičnim ljekarima, koji će ih komunicirati. Ima i mlađih koji ne znaju rukovati aplikacijama, ali će se prijaviti porodičnom ljekaru i to objasniti, kazao je i dodao:

– Nadam se da će doći taj dan da ćemo moći izvršiti masovno vakcinisanje, a ne ovako – na kapaljku, rekao je Vranić.

O vakcinama koje će stići u Kanton Sarajevo, Vranić kaže:

– 3.200 vakcina dolazi sada putem COVAX-a, Pfizer. To je za 1.600 ljudi. Nakon tri sedmice će opet doći za revakcinaciju. Očekujemo 2.000 ostatka AstraZenece koju ćemo dobiti putem COVAX-a, i to je malo. KS ima 440.000 stanovnika. Ove vakcine će biti raspoređene na zdravstvene radnike. Na prvoj liniji, crvenoj liniji COVID-19, kazao je Vranić.

U KCUS prijavljeno 2.900 ljudi da se vakciniše. U Općoj bolnici se prijavilo 500, Dom zdravlja ima 1.600 ili 1.800 prijava, kazao je ministar Vranić.

