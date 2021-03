Objavljena prognoza do subote: Prvo temperatura od 23 stepena, a onda snijeg

Temperature zraka u 8 sati (°C): Bjelašnica -3; Drvar 0; Bugojno, Ivan-sedlo, Sarajevo-Bjelave 4; Jajce 5; Bihać, Sanski Most, Tuzla, Zenica 6; Grude 10; Livno 11; Gradačac 13; Neum 15; Mostar 16; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 957 hPa, za 14 hPa je viši od normalnog i lagano opada.

Bioprognoza: Biometeorološka prognoza je povoljna. U unutrašnjosti zemlje, izraženija naoblaka tokom prijepodneva, kod osjetljivih osoba mogla bi usloviti manje poteškoće poput promjene raspoloženja, nervoze, dekoncentracije, pri tome će se opšta slika poboljšavati sa odmicanjem dana. Na jugu će, uz duže sunčane intervale, biti ugodnije. Poželjno je slojevito se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima,,

Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne slaba kiša je moguća ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren u Hercegovini i na jugozapadu Bosne sjeveroistočni, a u ostatku zemlje promjenljivog smjera. Dnevna temperatura od 11 do 18 °C. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne lokalno je moguća slaba kiša. Dnevna temperatura oko 12 °C.

U srijedu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 13 do 19, na jugu do 21 °C.

U četvrtak pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove je moguća magla. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 17 do 23 °C.

U petak u Hercegovini oblačno vrijeme. U ostatku zemlje jutro pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje prije podne. Prije podne slaba kiša je moguća u Posavini, a poslije podne i u večernjim satima u većini područja. Poslije podne uz kišu je moguća i grmljavina. Na jugu Hercegovini se ne očekuju padavine. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 13 do 20 °C.

U subotu pretežno oblačno vrijeme. Prije podne kiša se očekuje u Hercegovini i u Posavini. Poslije podne i u večernjim satima padavine u cijeloj zemlji. U drugom dijelu poslijepodneva i u večernjim satima u višim područjima Bosne se očekuje snijeg i susnježica. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 6 do 11, na jugu do 10 do 15 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod. prenosi “Radiosarajevo“.

