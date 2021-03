“100.000 doza vakcina nabavili zahvaljujući naporima Izetbegovića i Turković”

Upravo zbog toga su Ujedinjene nacije, naglasio je, pokrenule program COVAX, preko kojeg je BiH prije nekoliko dana dobila prvi dio kontigenta od 1.232.000 vakcina za koje smo unaprijed platili oko 13 miliona dolara.

– Masovna isporuka je trebala krenuti u januaru, ali je sistem zakazao, pa smo prvu manju isporuku imali tek prošle sedmice. Sa istim se problemom ne suočava samo BiH, već i druge države Zapadnog Balkana, ali i mnogo utjecajnije evropske države. Prve vakcine preko mehanizma COVAX vjerovatno još ne bi dobili da nije intervenisala ministrica vanjskih poslova Bisera Turković, koja je održala sastanke na svim relevantnim adresama u Briselu, nakon čega je cijeli proces otkočen i ubrzan – navodi Genjac.

Kupovina vakcina je obaveza države BiH, a ne bilo čija lična ili stranačka obaveza, ali, kaže Genjac, to ne znači da se i predsjednik SDA Bakir Izetbegović i kadrovi SDA nisu aktivno uključili u nabavku.

– Upravo zahvaljujući tom angažmanu smo, pored ubrzanja djelovanja mehanizma COVAX, dobili 30.000 vakcina iz Republike Turske, ovih dana ćemo preuzeti još 50.000 iz Kine, a po intervenciji predsjednika Džaferovića i uz pomoć Amera Bukvića odobrena je pomoć u vakcinama od strane Malezije – rekao je.

Tačno je da su kadrovi SDA zastupljeni u strukturama vlasti, ali ih je, kaže Genjac, najmanje u strukturi koja ima ovlasti i obavezu da nabavi vakcine.

– Predsjedavajući Vijeća ministara BiH je iz SNSD-a, ministrica civilnih poslova BiH je iz HDZ-a. Na nivou entiteta FBiH ministar zdravstva je iz HDZ-a, kao i direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH. Ne može SDA raditi posao koji oni, očigledno, ili ne žele ili nisu sposobni da rade. Evidentno je da kadrovi SNSD-a opstruišu nabavku vakcina, nastojeći time obesmisliti državni nivo vlasti i ojačati ulogu entiteta. Kadrovi HDZ, s druge strane, sporo i bojažljivo djeluju. Krajnje je vrijeme da i jedni i drugi shvate da takvim opstrukcijama i indolencijom prave štetu svim građanima BiH, pa i onim na čije glasove računaju – rekao je.

Komentirajući masovan odlazak građana BiH na vakcinaciju u Beograd i raniju donaciju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u vakcinama, koje neki smatraju poniženjem, Genjac navodi da su na vakcinaciju u Srbiju masovno išli i građani Hrvatske, a Hrvatska je članica Evropske unije i kao takva je u boljoj poziciji za nabavku vakcina od ostalih zemalja regiona. Međutim, i oni se suočavaju sa sličnim problemima kao i BiH, ali i druge države Evropske unije.

– Vučić je za jačanje svoje pozicije u regionalnim okvirima iskoristio posljedice opstrukcija kadrova iz entiteta RS u državnim institucijama BiH pri nabavci vakcina. Da li su motivi tih opstrukcija povezani sa njegovim ambicijama, ne bih želio spekulisati. Izetbegović je osigurao 30.000 vakcina iz Turske, 50.000 iz Kine, a očekujemo i pomenutu isporuku vakcina iz Malezije. Nemamo još precizne podatke o iznosu i datumu isporuke, ali će se sigurno raditi o solidnoj isporuci. To troje je nekoliko puta više u odnosu na broj poklonjenih vakcina iz Srbije i broj građana BiH koji su se u proteklim danima vakcinisali u toj zemlji – istaknuo je Genjac.

Odgovorao je i na pitanje da na terenu još uvijek nema masovne vakcinacije.

– U državi trenutno imamo više od 100.000 doza vakcina, koje smo, ponavljam, nabavili upravo zahvaljujući naporima predsjednika Izetbegovića i ministrice vanjskih poslova Bisere Turković. Nažalost, Izetbegović, Turković i ostali kadrovi SDA ne provode postupak vakcinacije. Da je i to u njihovoj nadležnosti, vjerovatno bi taj proces tekao mnogo brže. Sistem, naročito onaj dio koji je nadležan za proces masovnije imunizacije, je trom, vjerovatno baš zbog toga što u njemu nema kadrova SDA. Proces imunizacije provode kantonalne vlade i upravo su one adresa koja treba ponuditi odgovore na pitanja o izostanku jasno i precizno definisanog plana vakcinacije. U onim sredinama u kojima o tome odlučuju kadrovi SDA, taj plan je već spreman – naveo je.

Pritom naglašava da je Vlada FBiH uradila onoliko koliko je bilo u njenoj moći, ne samo u postupku nabavke vakcina već od početka pandemije.

– Premijer Fadil Novalić je preuzeo odgovornost u nabavci respiratora, pa sada svake sedmice ima po dva ročišta na Sudu BiH. U okolnostima u kojima se cijeli svijet otimao za respiratore, u kojima su u toj otimačini angažovane i obavještajne službe svjetskih sila, Novalić je uspio osigurati novac i omogućiti nabavku 100 respiratora. Ono što je njemu urađeno zauzvrat nije zabilježeno nigdje na svijetu. Vučić, kojeg ste maloprije spomenuli, je u tom periodu javnosti u Srbiji poručio da ga ne pitaju kako nabavlja respiratore. Rekao je „šta vas briga kako ih nabavljam“ i tu je bio kraj priče o načinu nabavke. Svi respiratori koje je platila Vlada FBiH su u funkciji i u ovom trenutku, dok mi razgovaramo, oni spašavaju nečije živote. Uprkos tom iskustvu i uprkos činjenici da je proces nabavke vakcina trebao voditi Zavod za javno zdravstvo FBiH, Novalić je ponovo preuzeo odgovornost, osigurao novac za kupovinu vakcina, napravio je ugovore, ali je neko zaustavio isporuku iz Rusije. Znamo i ko stoji iza toga, ali to ne znači da ćemo odustati od nabavke – kazao je.

Odgovarajući na pitanje ima li veze sa zaustavljanjem isporuke tretman ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova prilikom posljednje posjete BiH, Genjac kaže da smo “dužni braniti suverenitet i dignitet BiH, ne samo kada je Rusija u pitanju već bilo koja država na svijetu”.

– Nabavit ćemo mi vakcine uskoro. Tretman ministra Lavrova bio je posljedica njegovih izjava i postupaka tokom posjete BiH i reakcija dva člana Predsjedništva BiH, Šefika Džaferovića i Željka Komšića, bila je njihova obaveza. Teško je ugoditi ljudima. Da su Džaferović i Komšić prisustvovali sastanku sa Lavrovom, žestoko bi ih kritikovali isti oni koji im danas zamjeraju, povezujući njihovu reakciju sa zaustavljanjem isporuke ruskih vakcina. Ne možemo, i nećemo odustati ni od našeg NATO puta zato što to nekoj drugoj državi ne odgovara i što bi to moglo utjecati na odnose sa tom državom. To je naše strateško opredjeljenje i zakonska obaveza na koju ne mogu utjecati bilo kakve ucjene iz vana – rekao je Genjac. prenosi “N1“.

