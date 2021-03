APEL REISU-L-ULEME IZABRANIM DUŽNOSNICIMA, INTELEKTUALCIMA I ULEMI

„Pozicija reisu-l-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na kojoj se nalazim,

nameće mi moralnu obavezu da pozovem sve političare u našoj zemlji, intelektualce i ulemu,

kao i druge aktere društvenog života, naročito one koji sebe smatraju muslimanima, da se

suzdrže od neprimjerene i uvredljive retorike kao i govora mržnje, koji za posljedicu imaju

polarizaciju društva i sijanje nepovjerenja među ljudima“, kaže su u apelu reisu-l-uleme.

On je upozorio da se politička borba za bolju Bosnu i Hercegovinu ne vodi grubom i

zajedljivom retorikom, a naročito klevetama, povredama privatnosti, potvorama i spletkama.

„Ovakvim načinom javnoga komuniciranja politički akteri ovo društvo guraju u haos,

te podrivaju i slabe političke institucije, nanoseći nesagledivu štetu interesu države i građana,

na koje se stalno pozivaju. Mržnja i neprijateljstvo neće doprinijeti konsolidaciji i napretku

naše domovine. Stanje dubokih podjela i bavljenje samim sobom ide naruku neprijateljima

Bosne i Hercegovine i onima koji po svaku cijenu i na svim poljima pokušavaju devastirati

njene institucije i prikazati je kao nefunkcionalnu i neperspektivnu državu. Svaka čovjekova

djelatnost, pa i politička, mora imati etičke okvire i granice, koje se ne prelaze. Uzvišeni Bog

nas poziva da sarađujemo u dobročinstvu i bogobojaznosti, a da ne sarađujemo u griješenju i

neprijateljstvu“, poručio je reisu-l-ulema.

On je podsjetio da građani Bosne i Hercegovine očekuju od onih koji ih predstavljaju

da se pridržavaju principa elementarne pristojnosti u javnom komuniciranju, ako već svojim

postupcima i djelima ne mogu opravdati povjerenje koje su im, birajući ih, poklonili.

„Također, apelujem na sve političke subjekte da rade, prije svega, u interesu građana

i da u svom radu postave prioritete. Poslije zadaće o čuvanju Bosne i Hercegovine kao države

slobodnih građana, ravnopravnih na svakom njenom dijelu, suočavanje sa pandemijom

Covid-19 mora biti prioritetni zadatak svih koji obnašaju javne funkcije. Zaštita života naših

građana mora biti u prvom planu. Ne mogu stranačka pozicioniranja, jalova prepucavanja i

spletkarenja biti preokupacija političara, dok ljudi oko nas umiru od posljedica pandemije, a

suverenitet države se urušava“, navodi se u apelu reisu-l-uleme.

Poručio je da građani Bosne i Hercegovine imaju pravo da žive dostojanstveno, da

budu zaštićeni, zbrinuti i spokojni u svojoj zemlji, bez straha od neizvjesnosti.

„Obaveza je političara da im to osiguraju. Svi trebamo imati na umu da građani Bosne

i Hercegovine, pa tako i pripadnici i članovi Islamske zajednice, prosuđuju svačije riječi i

postupke, da će historija suditi svim politikama i političarima, te da će u konačnici Pravedni

suditi svima nama“, naveo je reisu-l-ulema.

