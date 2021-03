Vrijeme danas pretežno sunčano ,temperature do 17 stepeni

U Bosni i Hercegovini danas malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu od 3 do 6, a najviša dnevna od 7 do 13, na jugu i sjeveru do 17 stepeni, prognozira Federalni hidrometeorološki zavod.

Poljne biometeorološke prilike

Uz povoljne biometeorološke prilike većina populacije će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod osjetljivih osoba djelimično će se umanjiti. Moguće je nešto duže zadržavanje magle i niske naoblake u centralnoj i istočnoj Bosni, što neće bitnije remetiti opću sliku. Tokom jutra preporučljivo je posvetiti pažnju primjerenom odijevanju, u nastavku dana temperature će porasti, biće ugodnije i prikladno za boravak na otvorenom.

Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima u Posavini je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na jugu do 7, a najviša dnevna od 8 do 16, na jugu i sjeveru do 18 stepeni,piše Avaz

U nedjelju oblačno

U nedjelju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima, ponegdje na sjeveru može pasti i malo kiše.

Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu do 9, a najviša dnevna od 8 do 16 stepeni.

Facebook komentari