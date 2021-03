Proces masovne imunizacije je odavno pripremljen, evo kako će izgledati u FBiH

Institut za zdravlje i sigurnost hrane (INZ) Zenica ima ulogu kordinacije između federalnog Zavoda za javno zdravstvo i općinskih štabova za imunizaciju, uključujući i distribuciju vakcina na vakcinalne punktove u svim gradovima i općinama. Zbog povećanog upita građana, ali i konačnih potvrda o pristizanju većeg broja vakcina na područje FBiH i ZDK, u INZ-u su odlučili da široj javnosti pojasne način distribucije vakcina i procesa imunizacije, kojeg zavodi za javno zdravstvo u svim kantonima provode po istom principu. Stručnjaci su odredili prioritetne skupine, da bi se u datom vremenskom okviru postigla maksimalna učinkovitost.

Građani se trebaju javljati svojim ambulantama

– Prioritetne skupine su, redoslijedom, zdravstveni radnici i drugo osoblje u zdravstvenim ustanovama, osobe i osoblje u ustanovama za smještaj starije populacije (starački domovi), populacija starija od 60 godina, “ranjiva” populacija koja boluje od hroničnih bolesti kao što su bolesti srca, bubrega, pluća. Nakon njih dolaze zdrave osobe starije od 18 godina, koje rade u značajnim javnim ustanovama, poput policije, javnog prijevoza, vatrogasaca, javne uprave i slično. na području Zeničko-dobojskog kantona je to oko 190 hiljada osoba, ističe dr. Jasmin Durmišević, zamjenik rukovodioca Operativnog tima za provođenje imunizacije u ZDK.

On je istakao da, tek nakon što se vakcinišu ove prioritetne skupine, zavisno od raspoloživosti vakcina, pristupiće se masovnoj vakcinaciji ostalog stanovništva.

Kako ističe dr. Alis Kozica, prvi čovjek ovog Operativnog tima, u ZDK su već određeni svi vakcinalni punktovi, te se po jedan takav punkt nalazi pri domovima zdravlja u svih dvanaest općina i gradova ovog kantona, dok zbog većeg broja stanovnika, u Zenici postoje još sedam vakcinalnih punktova, u ambulantama porodične medicine u Radakovu, Babinoj Rijeci, Potoku, Odmutu, Travničkoj ulici, Blatuši i Nemili.

Također, u prvoj fazi vakcinišu se i zaposlenici dvije bolnice, Opće u Tešnju i Kantonalne u Zenici, kao i zaposlenici Zavoda za borbu protiv ovisnosti, Zavoda medicine rada i Instituta za zdravlje i sigurnost hrane, i to ispočetka osobe koje rade u Covid-odjelima i Covid-ambulantama, te su u direktnom kontaktu za bolesnim i zaraženim i osobama koje su potencijalno zaražene.

– U sljedećoj fazi, po potrebi, mogući su novi vakcinalni punktovi, poput Zavidovića, Visokom, eventualno u Tešnju. Bitno je naglasiti da se svi građani, stanovnici trebaju prijavljivati svojim porodičnim ambulantama, koje djeluju pri Domovima zdravlja. One će spiskove dostavljati vakcinalnim punktovima koji će dalje organizovati vakcinisanje i pozivati građane, ističe dr. Kozica.

On je istakao da su vakcinalni punktovi pri domovima zdravlja i ambulantama zbog specifičnosti “hladnog režima” vakcina, kao i vremena otkako vakcina izađe iz režima čuvanja do samog davanja vakcine, ali da će zbog tih specifičnosti biti potrebno u narednom periodu, kad počnu pristizati veće količine, biti organizovano u većim prostorima, kao što su sportske dvorane. Također, kad stigne veći broj vakcina, i broj vakcinalnih punktova će se uvećati. Svi podaci o vakcinisanim osobama se putem informacionog sistema unose u zdravstveni karton pacijenta, a o značaju vakcinisanosti dr. Kozica kaže da su ti benifiti za pojedinca i sistem odaranije poznati –

– Obuhvatom od 70 posto vakcinisanih ćemo pandemiju staviti pod kontrolu. Sav set mjera koje se provode više od godinu dana je samo ublažavanje kretanja epidemije, da ne bi došlo do naglog skoka oboljelih, te ugrožavanja zdravstvenog sistema, kao što to vidimo posljednjih dana kod nas. Neophodno je da se što veći broj ljudi, kad vakcine budu dostupne, odazove vakcinaciji. Primjer države Izrael, koja već ima obuhvat 70 posto, već se vraćaju u normalne tokove života i zatvaraju Covid-odjele u nekim bolnicama je najbolji način da ljudi shvate kako se jedino možemo vratiti u normalan život što prije, istakao je Kozica.

Pojačavanje promotivno-informativne kampanje

Kako ističe član Operativnog tima doc.dr. Nino Hasanica, je ranije napravio plan kampanje kako prema medicinarima, tako i prema građanima.

– Još polovinom januara sve zdravstvene ustanove su dobile od nas do tada dostupne materijale, od opisa vakcina, do drugih promotivnih i informativnih sadržaja, koje su prikupili naši, ali i stručnjaci Zavoda za javno zdravstvo FBiH ili Svjetske zdravstvene organizacije. Materijali su upućeni kako zdravstvenim ustanovama, tako i komorama ljekara, stomatologa, medicinskih tehničara, udruženjima, sindikatima i asocijacijama koje okupljaju zdravstvene radnike, ističe Hasanica.

On navodi da se u narednom periodu ovaj vid kampanje proširuje prema drugim prioritetnim skupinama, kao što su starački domovi, radnici u javnim službama i slično, te u posljednjoj fazi prema “ostalim” grupacijama stanovništva.

– Uvjereni smo da će svi segmenti stanovništva, odnosno svi građani koji pokažu interes, shodno dinamici pristizanja vakcina koja nije u našoj nadležnosti, imati pravovremene informacije o benifitu samog čina vakcinisanja, ali i općem značaju imunizacije kao preduvjetu za normalizaciju života, ističe Hasanica.

Facebook komentari