Zastupnici Naše stranke traže da Vlada FBiH proglasi stanje nesreće

-U toku sve teže epidemiološke situacije u svim kantonima krajnje je vrijeme da Vlada FBiH posluša odluku vlastitog Kriznog štaba i proglasi stanje nesreće. Vlada FBiH mora prestati odgovornost prebacivati na kantone. Za razliku od kantona, Federacija FBiH ima mogućnost da se zaduži u cilju odgovora na pandemiju, mada smatramo da je i bez većih zaduživanja moguće odgovoriti na pandemijske izazove kad je ekonomija u pitanju, navodi u saopćenju Klub zastupnika NS.

Oni traže od Vlade FBiH da najkasnije do kraja marta promijeni obračun doprinosa za obrtnike za 2021. godinu i veže ga za minimalnu neto satnicu u FBiH, odnosno minimalnu platu, kako bi se poslovanje obrtnika znatno rasteretilo do kraja godine. To se mora propisati, kako ističu, novim Korona zakonom.

-Vlada FBiH, dok traje stanje nesreće, može pomoći pogođenim privrednim subjektima do 80 posto sredstava bruto plate od 1000 KM. Na ovaj način bi se pomoglo svim subjektima kojima bi se eventualno zabranio rad. Ako su radnici prijavljeni na minimalne plate, onda bi im bio pokriven cjelokupni iznos. Već smo ukazivali na stavke budžeta s kojih ova sredstva mogu i moraju biti preusmjerena, uključujući i naša vlastita primanja, navodi se u saopćenju.

S obzirom na to da još uvijek nemamo vakcine, da su zdravstveni kapaciteti nedovoljni za ovolike razmjere epidemije, ističu da je pooštravanje mjera jedino rješenje kojim možemo ublažiti intenzitet zaraze i sačuvati što veći broj života, “dok radna mjesta moramo spasiti subvencioniranjem doprinosa i promjenu njihovog obračuna za obrtnike.“ prenosi “N1“.

