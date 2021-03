Advokat Feraget: Što je više dokaza u “slučaju Memić”, to je veći pritisak na glavnu tužiteljicu Gordanu Tadić

Advokat Ifet Feraget danas je s Murizom Memićem Tužilaštvu Bih predao krivične prijave protiv glavne disciplinske tužiteljice Alene Kurspahić-Nadarević i njenog zamjenika Mirze Hadžiomerovića, zbog kako kaže velikih propusta u procesuiranju tužilaca koji su svojim nezakonitim postupcima zataškavali ubistvo Dženana Memića.

– Kao legalisti smo odlučili da vodimo ovu pravnu bitku do kraja. Ovo je već šesta godina i nije uopšte bitno koliko će trajati, ali konačni cilj je da utvrdimo ko su ubice Dženana Memića. Naravno, ja radim i na slučaju Davida Dragičevića. Teško je naći predmete koji imaju toliko puno dokaza, i to vrlo jasnih dokaza da tužioci, policijski službenici i sudski vještaci zataškavaju očigledna ubistva. Evo, sada se pojavio i slučaj Salke Džaferovića koji je stradao u Sarajevu prije osam godina. Disciplinski postupci su nekredibilni i nefunkcionalni i to je međunarodna zajednica dijagnosticirala i u Pribeovom izvještaju. Pomno sam pratio šta se dešava vezano za disciplinsku prijavu koju smo podnijeli protiv Dalide Burzić. Čekali smo određeno vrijeme. Znali smo za te veze između Alene Kurspahić – Nadarević i Dalide Burzić. Možda bi bilo preuranjeno da smo ranije podnijeli ovu krivičnu prijavu, ali evo stvari su se same poklopile – kazao je advokat Feraget ispred Tužilaštva BiH.

Veliki propusti

On je dalje naveo da je Dalida Burzić oslobođena u disciplinskom postupku, iako dokazi vrlo jasno govore o kakvim se propustima radi.

-Ja ću spomenuti samo tri najveća propusta. Dakle, Burzić i pored zahtjeva Ustavnog suda nije dostavila zapisnik o uviđaju u kojem jasno stoji da se radi o ubistvu. Njegov prilog je crtež lica mjesta i to je načelnik forenzike MUP- a KS nakon obdukcije javio svom službeniku. On je napravio taj crtež, on je svjedočio na sudu i rečeno je da je dr. Hamza Žujo je to utvrdio da se radi o ubistvu. Burzić taj zapisnik nikada nije dostavila Ustavnom sudu i to je odluci navedeno. Dakle, nikada im nije dostavljen ključni dokument. Jer, tu je sve navedeno i da se radi o ubistvu. Stoji i da nema tragova kočenja, da se ne zna ko je vozio, gdje je pješak stajao i da se ne zna gdje je kontakt. Dakle, ovo je opstrukcija pravde na najgori mogući način. To što ovo traje već šestu godinu samo pokazuje da je sasvim logično da je posljedica ovo što su nam uveli embargo na na vakcine – tvrdi Feraget,piše Avaz.

Kaže da je sasvim logično da glavna tužiteljica Tužilaštva BiH trpi pritiske.

– To je sasvim logična posljedica, to je do nas. Nisu oni krivi, mi smo krivi jer ovo trpimo. Pritisak koji se vrši na glavnu državnu tužiteljicu Gordanu Tadić je proporcionalan sa količinom dokaza koji se pribavljaju vezano za opstrukcije u predmetu Memić. Što je tih dokaza više , a ima ih jako mnogo, i novih dokaza to je pritisak na gospođu Tadić i Tužilaštvo BiH veći, a vjerovatno i na Sud BiH. Ovo je neka vrsta poruke međunarodnoj zajednici. Očekujete rezultate u borbi protiv korupcije visokog i srednjeg intenziteta, a tu borbu vode ljudi koji su uključeni u korupciju. To je apsurd. Ovdje govorimo o bivšoj glavnoj kantonalnoj tužiteljici koja treba biti procesuirana zbog zataškavanja ubistva. Volio bih da ovo završimo na pravni način, ali bojim se da građanima neće preostati ništa drugo, što reče Muriz, nego da tu vladavinu prava zatraže na ulici – kaže Feraget.

Feraget smatra da bi slučajevi Memić i Dragičević mogli promjeniti političku sliku BiH.

– Zaista sam rekao Murizu sinoć, skloni sa slike Sanelu Prašović, ujutro će ti se javiti Avdo Avdić. I, evo jutros sam otvorio portale i vidim da on problematizira fotografiju. Ubijeđen sam da će Tužilaštvo BiH oba ova slučaja dovesti do kraja. Ova dva slučaja mogu da promijene političku sliku zemlje. Dakle sve stranke bez obzira koja je u pitanju u svojim statutima na istaknutim mjestima imaju i tu vladavinu prava. Ljudi moji, ovdje su djeca ubijena, a tužioci su to zataškali. To nije normalno ni za jednu zemlju, a pogotovo za BiH – rekao je Feraget.

Naveo je također da je slučaj Džaferović također jako važan.

– Već sam rekao da u predmetu Memić imamo šareni kombi, a u slučaju Džaferović imamo taj leteći automobil. Koji odskače. Dakle to su sve formulacije, Dalide Burzić. Nevjerovatno je da je ona u jednoj od svojih odluka napisala da ne postoji veza vozača sa smrću Džaferovića. Očigledno je da se pokušava izbjeći odgovornost vozača. Osam godina je prošlo od smrti Džaferovića, a još nema tužilačke odluke. Tužilaštva moraju biti pod kontrolom suda. Ovakvi slučajevi poreske obveznike koštaju miliona maraka, a mi nemamo još nijedne vakcine. Ovo su slučajevi koji će ili otvoriti oči svima nama ili ćemo se svi zajedno pakovati. Ja sam više puta rekao svi ljudi koji imaju mlađu djecu najbolje rješenje im je da ih šalju vani. Dakle, ovdje nema budućnosti ako ova dva slučaja ne budu rješena – zaključio je Feraget.

