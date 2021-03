CNN: Kovid pasoši za neke zemlje bi mogli biti veliki problem

Iako će granice tokom sljedećih sedmica vjerovatno ostati zatvorene, Evropska unija predlaže uvođenje digitalnog zelenog sertifikata ili “vakcinacijskog pasoša” koja bi onima koji su primili odobrena farmaceutska sredstva protiv Kovida-19 ili imaju antitijela omogućila da slobodno putuju. Negativni nalazi na testovima takođe dolaze u obzir, piše CNN.

Ovu mjeru s nestrpljenjem očekuju glavna evropska turistička odredišta, Portugal, Španija i Grčka između ostalih, u kojima su zbog izostanka posjetilaca prošle godine ostale velike praznine u proračunima. Iako je bremenita turistička industrija oduševljena ovim planom, o kojem bi Evropska unija trebalo da glasa krajem marta, postoji bojazan da bi neujednačena primjena i snabdijevanje vakcinom širom Evrope mogla značiti da će neke zemlje uživati više slobode od drugih.

Isto tako, s obzirom na to da su neke demografske grupe imale prednost u vakcinaciji, neki će možda biti prisiljeni da ostanu kod kuće i s ljubomorom gledati kako stariji građani, koji će dobiti obje doze prije kraja proljeća, odlaze na odmor u sunčane destinacije.

Zabrinutost zbog brojnih nepoznanica

I dok Evropska komisija planira da će novi zeleni sertifikat biti samo dokument koji će građanima omogućiti nesmetan tranzit preko evropskih granica, postoji zabrinutost da će sertifikati biti potrebni za ulazak u restorane, barove i druga mjesta ili na događaje. Iako Velika Britanija nakon Brexita neće biti dio programa, uspjeh vakcinacije mogao bi dovesti do posebnih dogovora s nekim zemljama EU koji će Britancima omogućiti da zaobiđu sertifikate. Oni EU građani koji još nisu došli na red za vakcinaciju ili se ne mogu vakcinisati mogli bi biti gurnuti u stranu po povratku u normalu, osim ako se podvrgnu redovnom testiranju, ističe “CNN“.

Nagovještaj toga može se već vidjeti na moru. Neke kompanije koje organizuju kružna putovanja reklamiraju ljetne polaske koji će biti dostupni samo putnicima koji mogu dokazati da su potpuno vakcinisani. Nezadovoljstvo je neizbježno, smatraju neki komentatori.

“Do ljeta će se vakcinisati samo osobe starije od 50 godina, pa će mlađi ljudi protestovati. Tako se pojačava osjećaj generacijske nepravednosti koji su stvorili štednja, cijene stanovanja i studentski zajmovi. Ne bih osuđivala generaciju Z zbog nezadovoljstva”, rekla je Kaje Mekintoš, bivša urednica časopisa “Health Which? iWI Life”.

Norbert Hidi, 24-godišnji student iz Budimpešte, jedan je od onih koji vjerovatno neće nigdje putovati.

“Da budem iskren, to nije pošteno. Većina nas neće biti vakcinisana do ljeta tako da nećemo moći putovati ili izlaziti u barove ili restorane. Starija generacija prva je vakcinisana zato što je u većem riziku, ali to ne znači da zbog toga treba imati više prava”, rekao je on.

Brajan Jang, direktor turističke kompanije sa sjedištem u Velikoj Britaniji “G Adventures”, koja nudi razne mogućnosti i putovanja od 18 do 30 dana, uvjeren je da će vakcinacijski pasoši pomoći oživljavanju globalnog turizma iako će neki ove godine propustiti putovanja.

“S obzirom na to da su međunarodna putovanja već godinu dana gotovo u potpunosti zaustavljena, neophodno je da nacionalne vlade rade zajedno na jedinstvenom rješenju za otvaranje granica. Najava cijepljenja dovela je do porasta povjerenja kod osoba starijih od 50 godina. Iako prijedlozi o vakcinacijskim pasošima predstavljaju dobro rješenje u smislu dokaza o primljenim vakcinama, veliki broj turista koji se nije vakcinisao ostaje izvan tog programa”, rekao je Jang za “CNN Travel”.

Jang kaže kako bi odluka EU da nevakcinisanim osobama omogući zdravstveni pasoš ako imaju negativan antigenski test dosta pomogla, ali nekima bi i to predstavljalo prepreku za putovanja.

“Uvođenje jeftinijih opcija testiranja takođe je neophodno ako trošak snosi potrošač. Trenutni trošak PCR testova odvratiće neke putnike, pogotovo ako se moraju više puta testirati tokom jednog putovanja”, objašnjava Jang.

Bude li odobren, EU digitalni zeleni sertifikat vrijediće u svim državama članicama EU, kao i Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj i Švajcarskoj. Za zaštitu od krivotvorenja koristiće se QR kod s digitalnim potpisom. Izdavaće ga bolnice, centri za testiranje ili zdravstvene vlasti, ali podaci bi trebali biti digitalno provjerljivi u cijeloj EU. Sertifikati će se izdavati za odobrene vakcine. Osobe vakcinisane prije uvođenja sertifikata ili izvan EU takođe ulaze u program. Očekuje se da će sertifikati biti prihvaćeni i izvan Evropske unije.

Sertifikat se doima kao zlatna ulaznica, ali u stvarnosti mnoge su evropske zemlje još daleko od masovne primjene. Stope zaraze ukazuju na treći val širom kontinenta, što je potaknulo nove lockdowne u zemljama poput Francuske i Italije. Neprestani sporovi oko snabdijevanja vakcinama i sumnje u sigurnost AstraZenecine vakcine, za koje regulatorna tijela tvrde da su neutemeljene, usporili su stopu vakcinacije koja je ionako bila ispod naprednih zemalja kao što su Velika Britanija i Izrael.

U Mađarskoj je stopa vakcinacije iznad prosjeka EU, a tamošnji funkcioneri smatraju da bi se Evropska komisija trebala više posvetiti nabavci vakcina za cijelu Uniju.

“Raspravu oko sertifikata smatramo izmišljenom raspravom jer od Brisela niko ne očekuje sertifikate, od Brisela očekujemo vakcine. Bilo bi poželjno da Brisel usmjeri fokus svoje aktivnosti na to područje”, rekao je u četvrtak Gergeli Gulias, šef kabineta mađarskog premijera.

Plan je da se uvede do juna

Za sertifikacijski plan trebaće sljedeće sedmice podrška svih 27 članica EU da bi bio proveden u junu. Zbog zabrinutosti Belgije i Njemačke da bi sertifikati mogli dovesti do diskriminacije, čelnici Evropske unije pokušali su osnažiti povjerenje, prenosi “Index“.

“Predlažemo zajednički pristup koji će nas voditi na putu prema našem cilju ponovnog otvaranja EU na siguran, održiv i predvidljiv način. Situacija s virusom u Evropi i dalje je vrlo izazovna i ključno je povjerenje u donesene odluke. Samo zajedničkim pristupom, na temelju transparentnih mjera i punog međusobnog povjerenja, možemo se sigurno vratiti slobodnom kretanju kroz EU”, rekla je Stela Kiriakides, evropska komesarka za zdravstvo i sigurnost hrane.

