Još u siječnju sam poslao podatke o nabavi Sputnika, cijena je bila ispod 10 dolara

-Mi smo svoje, što je od nas traženo, završili u siječnju. Trebali smo i ranije, to je bilo kasno, ali nitko nije tražio. Ono što sam dostavio ja, informaciju, nakon razgovora sa odgovornim ljudima iz Ruskog fonda za izravne investicije, informacija je sadržavala u sebi sve ono što je bitno za hitnu prvu tranšu, od nekih 50.000 ili 100.000 cjepiva i ta informacija je otišla u Ministarstvo vanjskih poslova, na ruke ministrice Turković. Zašto ta informacija nije proslijeđena u dalju proceduru… Od ministarstva je to tražio Fond za javno zdravstvo Federacije BiH u tom slučaju i zato su oni od mene tražili. Ali recimo to je trebalo distribuirati u Bosni i Hercegovini svim zainteresiranim, znači da se ide u realizaciju izravno u ruski državni fond, preko državnog nekog fonda u BiH, entitetskog, federalnog, RS-a… Republika Srpska, istina, tu je dosta posla ranije već radila oko Fonda javnog zdravstva mislim, ne znam točno. Nakon te informacije iz mjeseca siječnja nas nitko nije kontaktirao, niti smo imali nekih upita. To se sada vidim aktiviralo ovih dana. Pazite, danas je 19. ožujak. Evo već 15 dana ja samo slušam svaki dani netko sa nekim dogovara, pregovara, prebacuje odgovornost. Vrijeme prolazi. Imali smo tada odličnu ponudu, sada smo već u nekom velikom redu za čekanje. Koliko vidim, prema informacijama koje sam danas upratio u BiH, radi se sada o nekoj tvrtci koja posreduje s ruskim tvrtkama. To je već stvar nekih privatnih dilera, mi više u to ne ulazimo, očigledno svi imaju svoje relacije. Mi smo dali tada cijenu koju su Rusi dali, 9.95 dolara, sada ja ne znam dokle će to izaći, ja zaista ne bih u to ni ulazio”, rekao je Samardžija.

-Nas nitko poslije tog 25. siječnja kada smo dobili dopis i 28. siječnja kada sam ja odgovorio, gledao sam da to bude što prije i bilo je relativno brzo, ja nakon toga nikad jednog jedinog pitanja i podpitanja nisam imao iz Ministarstva. Zašto je to tako? Zašto ne koristimo DKP mrežu Bosne i Hercegovine, zašto postojimo uopće, već da vežemo ljude, da povezujemo zainteresirane strane, gospodarske subjekte. Evo u konkretnom slučaju koristeći ovu nesretnu pandemiju da pomognemo ljudima, da iskoristimo svoje veze i relacije, svakodnevno prisustvo ovdje u Moskvi, Bruxellesu, Pekingu, itd. Da animiramo te ljude, da pomažemo, to nam je osnovna misija, ali nitko. I ja sam razočaran vjerujte”, istaknuo je Samardžija.

Hoće li itko u Ministarstvu vanjskih poslova odgovarati zbog ovoga? Vjerojatno neće! A mogli smo cjepiva nabaviti prije nekoliko mjeseci. I topo znatno manjim cijenama.

