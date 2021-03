Svetlana Cenić odbrusila Denisu Stojniću: Strašno je da ljudi komentiraju a ne znaju elementarne stvari

U emisiji Centralni dnevnik na Face TV sinoć su gostovali Denis Stojnić, predstavnik UDruženja ugostielja KS i Svetlana Cenić, ekonomska stručnjakinja.

Povod za ovaj televizijski duel je “obračun” na društvenim mrežama Stojnića i Cenić koji je nastao zbog videa na kojem djevojka iz krcatog kluba u Mostaru pozdravlja Edina Fortu, premijera Kantona Sarajevo, na što je Cenić kazala “da je glupača” aludirajući da se bespotrebno izlaže riziku zaraze te na taj način ugrožava svoje ali i zdravlje svoje porodice i drugih ljudi.

Lagan je ovo kviz

– Smatrate da naše vlasti rade dobar posao u vezi Korone – upitao je Stojnić.

– Lagan je ovo kviz! Da pratite šta govorim znali biste šta mislim o tome kako se vodi ova kriza. A mislim sve najgore. Ovo je degutantno. Ovo je beščašće – odgovorila je Cenić.

Potom se referirala na postupak djevojke i svoj komentar.

– Osoba ako ima visok IQ ne izlaže se riziku zaraze. Ja decenijama pričam o privredi i razumijem ih. Govoriti da sam na budžetu je smijurija – kazala je Cenić dijelom odgovarajući na optužbe koje je iznio Stojnić “da je ona decenijama na budžetu”.

– Kritikovao sam premijera Fortu. Slao sam mu snimke. Djevojci sa snimka iz mostarske diskoteke smo rekli da se snimi Čerkezu i Forti kako bi uvidjeli stanje u ostalim kantonima. Forto je zarazio više građana širom BiH uvođenjem svojih mjera – govorio je Stojnić, otkrivajući da je i on učestvovao u nastajanju snimka iz Mostara.

– Ja sam kritikovala mjere zatvaranje kantona. Oni koji svjesno izlažu sebe i druge zarazi u krivičnom zakonu smatralo bi se Izazivanje opšte opasnosti i ugrožavanjem života – odgovrila mu je profesorica Cenić.

Stojnić je potom govorio i o drugim kantonima i entitetima.

– Dok god se RS i FBiH ne zatvore nema nam spasa. Dok vakcine ne dođu nema nam spasa. Molimo, prosimo! Naš narod je ponosan narod! Tužno je da nemamo vakcina. Krivim Novalića i Fortu jer nemamo vakcina. Nisu krivi građani i omladina! Tražili sam od Forte da nas primi, a on nas nije primio – rekao je Stojnić.

Profesorica je potom kazala da se ne slaže s MMA borcem.

– Ja se neću nikada složiti s vama da je ovo borben i ponosan narod. Ponosni ljudi su postali izuzetak. Kod ponosnih naroda funkcioniše vlast, institucije, a ne funkcionišu kao poglavice – kazala je Cenić.

Sram da ih bude – rekao je Stojnić te nastavio: – Ljudi umiru svaki dan. Niko neće da nabavi vakcine zbog afere respiratora! Izašli smo na proteste! Forto je okrenuo našu policiju protiv nas. Gospođa Cenić brani Fortu.

– Mi se ovdje bavimo Fortom koji nije tu. Kad gospodin Forto bude tu, onda ću da pričam o tome. Možemo pričati o mjerama – kazala je na to Cenić.

Stojnić je onda podcrtao da su Fortine mjere pogrešne.

– Eksperti Edina Forte su izračunali da korona sada napada od devet sati – rekao je Stojnić.

Cenić je na to kazala da onaj ko je nabavljao vakcine, skrenuo je pažnju sa drugih stvari.

– RS nabavlja vakcine sad se niko ne pita gdje je ikona?! Vučić nabavio vakcine, pa niko ne pita za Beograd na vodi je li pranje para ili nije?! U Federaciji prebacuju lopticu jedni drugima. Otvorit će se afera i oko ove nabavke. Već smo umorni od svih tih afera. Para kažu nema. Ja sam šokirana. Naravno prosi se po svijetu, što je skandalozno.

Morat ćemo organizovat donatorske večere. Ko će odgovarati za ovoliki broj mrtvih?! Sve se podvlači pod izrazom kolektivne odgovornosti. Predložila sam da se prvo vakcinišu, ali pred kamerama, svi članovi vlada, onda ćemo znati ko je sebi već obezbijedio vakcinu.

Volio bih da radim u BH Telecomu

Vidjet ćemo da se vlast već vakcinisala! Ljudi moraju pokrivati svoje troškove, shodno tome rastu cijene. Sve ide lančano. Izloženost banaka prema Generalnoj vladi, samo do kraja prošle godine, porasla 24 posto. Strahovito se vlade zadužuju. A RS je pokušala na svjetskom tržištu tražiti novac, međutim nisu uspjeli. RS kod komercijalnih banaka zaduženija, a ima manje komplikovane nivoe vlasti – elaborirala je Cenić.

Stojnić je na to upitao da li BH Telecom prima novac iz budžeta?

– Volio bih da radim u BH Telecomu, razlika je biti privatnik i raditi u Telecomu – kazao je Stojnić.

Na to je profesorica Cenić reagirala ovako: – BH Telecom ne uzima pare iz budžeta, već daje u budžet! Strašno mi je da ljudi ne poznaju elementarne stvari, a komentarišu. To me potpuno parališe.

