U Banjaluci počela vakcinacija građana STARIJIH OD 65 GODINA: Do sada stiglo 7.000 prijava

Vesna Lučić Samardžija, specijaliste epidemiologije u Higijensko epidemiološkoj službi Doma zdravlja Banjaluka je rekla da danas započinju treću fazu vakcinacije protiv korona virusa te da se u njoj se nalaze lica starija od 65 godina.

– Danas je planirana vakcinacija osoba koji su se do sada prijavili preko svojih timova porodične medicine u prethodnoj sedmici i očekujemo da ćemo to danas sprovesti. Pozvano je 40 ljudi na vakcinaciju i to su građani koji su se među prvima prijavili – kazala je ona i napomenula da je to bio jedini kriterijum kod izbora.

Navela je da se u Banjaluci do sada za vakcinaciju prijavilo oko 7.000 građana te da za sada imaju dovoljno vakcina da to pokriju.

Uputila je apel građanim da ne dolaze na lokaciju za vakcinaciju ukoliko nisu dobili poziv da dođu.

– Građani stariji od 65 godina mogu se prijaviti preko timova porodične medicine te preko SMS servisa i da čekaju obavještenje kada trebaju doći na vakcinaciju – precizirala je ona.

Očekuju da će od iduće sedmice početi proces masovnije vakcinacije na lokaciji „Banjalučkog velesajma“.

– Pripreme se u toku i sve će zavisti od toga kolko brzo će se to zvršiti. Naši timovi su spremni, vakcine imamo i mi možemo da krenemo onog trenutka kada hala bude sprenma. Za taj posao biće angažovano 20 timova s tim da će raditi 10 timova a preostali će biti rezerva – navela je ona.

Kazala je da je vakcina protiv kovida 19 rezultat rada velikog broja naučnika iz cijelog svijeta.

– Uradili su ogroman posao i zahvaljujući tome imamo vakcinu. Iako imamo vakcinu, ona nije čarobni štapić i potrebno je da se i dalje pridržavamo mjera. Čak i kada se vakcinišemo i dalje moramo koristiti maske, da držimo fizičku distancu, ne okupljamo se u većim grupama te održavamo higijenu. Molila bih građane RS da ozbiljno shvate mjere koje se moraju provoditi i nakon vakcinacije- istakla je ona, prenosi Srpskainfo

