Ko su vrhunski stručnjaci iz Turske Bilgin Sait i Siran Keske kojima je Sebija Izetbegović zabranila ulazak na KCUS

Direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Sebija Izetbegović, odbila je primiti ljekare iz Turske, vrhunske stručnjake, Bilgina Saita i Sirana Keskea.

Oni su, podsjetimo, u Sarajevo stigli na poziv ministra zdravstva Harisa Vranića, kako bi u naredna četiri dana uposlenicima KCUS-a i Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš” prenijeli svoje bogato znanje i iskustvo da bi se medicinski radnici u Kantonu Sarajevo bolje nosili s velikim pritiskom i prilivom pacijenata na odjele intenzivne njege, odnosno pružanja što kvalitetnije i efikasnije terapije.

Profesor doktor Bilgin Sait rođen je 1977. godine u Gnjilanu na Kosovu.

Član je Turskog medicinskog udruženja i Turskog društva za internu medicinu (TIHUD). Glavna područja njegovog kliničkog rada su interna medicina, bolesti štitne žlijezde i pacijenti sa višesistematskim poremećajima.

Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja u Prištini, Republika Turska mu je dodijelila stipendiju i upisao je Medicinski fakultet Univerziteta Ege (1998-2004). Specijalizaciju je završio na katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta Hacettepe (2007-2012).

Od 2012. do 2015. godine radio je kao savjetnik na odjelu za Kardiovaskularnu hirurgiju i transplantaciju organa, kao i na Kontrolnom odjelu Memorijalne bolnice Atašehir – ovo je njegovo prvo zaposlenje u privatnim klinikama. U toku mandata, dvije godine je bio i na funkciji savjetnika “Memorial Healthcare Group” kako bi omogućio dolazak grupacije u balkanske zemlje.

Od 2015. do 2018. godine radio je u Medicinskom centru “Anadolu” kao menadžer za region Balkana u Međunarodnoj jedinici za pacijente i kao specijalista interne medicine. Od marta 2018. godine radi u VFK Američkoj bolnici kao medicinski koordinator međunarodnih programa za pacijente i kao specijalista interne medicine.

Govori albanski i srpski jezik.

Infektolog Dr. Şiran Keske nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja, upisao je Medicinski fakultet Univerziteta “Hacettepe” (1999 – 2005). U periodu od 2006. do 2011. godine završava specijalizaciju na odjelu za Infektivne bolesti i kliničku mikrobiologiju u Nastavno-istraživačkoj bolnici Ataturk u Ankari.

Od 2010. do 2011. godine radio je kao posmatrač na Medicinskom univerzitetu u Beču na Odjelu za infektivne bolesti i tropsku medicinu. Od 2011. do 2014. radio je kao doktor u Državnoj bolnici Duatepe, Polatlı, Turska a nakon toga u periodu od 2014. godine do 2016. na Odjelu za infektivne bolesti i kliničku mikrobiologiju, na Medicinskom fakultetetu Univerziteta Giresun.

Od 2016. godine radi na Odjelu za infektivne bolesti i kliničku mikrobiologiju u VFK Američkoj bolnici na poziciji posmatrača i infektologa. Glavna područja njegovog kliničkog rada su infekcije respiratornog trakta, infekcije urinarnog trakta, nozokomijalne (bolničke) infekcije, meningitis/encefalitis,hronični hepatitis B, HIV infekcija, infekcija gripom, tropske bolesti, bruceloza, rezistencija na antibiotike i lajmska bolest.

Do sada je objavio brojne naučne radove koju su objavljeni u svjetski priznatim časopisima, a zadnjih nekoliko je posvetio borbi protiv koronavirusa.

