Prema podacima američkog intituta “John Hopkins” Bosna i Hercegovina je na neslavnom devetom mjestu u svijetu po broju preminulih od koronavirusa na 100. stanovnika.

Naime, u BiH je od koronavirusa do sada oboljela 144.831, a preminule 5.584 osobe.

Do sada je u našoj zemlji na 100.000 stanovnika preminulo 167 osoba, što je 3,9 posto.

Prema podacima Instituta, BiH je ubjedljivo najlošija prema pokazateljima smrtnosti među ovoljelima u regionu. Kod susjednih država taj postotak je daleko manji. Hrvatska ima postotak smrtnosti među oboljelima na nivou od 2,26 posto i on je čak smanjen u odnosu na prošlu sedmicu. Slovenija još manje tek 1,96 posto i to je smanjenje u odnosu na prošlosedmičnih 1,99 posto. Susjedna Crna Gora ne može se pohvaliti smanjenjem postotka kao ni BiH, a trenutno su na 1,36, dok su prošle sedmice bili na 1,35 posto. Srbija je ponovo apsolutni lider u regionu sa 0,91 posto i zabilježili su smanjenje ovog postotka sa 0,93 posto. Ali to i ne iznenađuje uzimaju u obzir koliko je truda uloženo u nabavku potrebne medicinske opreme, lijekova protiv koronavirusa i vakcina.

Od BiH bolje rezultate liječenja pacijenata ima i Kosovo, gdje smrtnost iznosi 2,20 posto (2,24 prošle sedmice). Bolje stoji i Sjeverna Makedonija sa 2,95 (2,98 posto prošle sedmice), ali i Albanija 1,75 posto.

Zdravstvena zaštita

Dakle prema ovim podacima može se zaključiti da BiH najveći problem ima u zdravstvenoj zaštiti, što je direktna posljedica nerada vlasti na državnom i na nižim nivoima vlasti.Jer BiH jedina u regionu nije bila u stanju da nabavi vakcine za svoje građane, a ljekari su već ranije upozorili da nemaju pristup lijekovima koji se u svijetu koriste za liječenje oboljelih. O respiratorima ne treba ni govoriti, budući da će svoju presudu u ovoj aferi dati Sud Bosne i Hercegovine.

Na smrtnost, definitivno utiče i kašnjenje sa nabavkom vakcina protiv koronavirusa. Podsjećamo sinoć je Vlada FBiH jednoglasno donijela odluku o nabavci 500.000 doza ruske vakcine “Sputnjik V”. Na ovaj način pokušat će se nadoknaditi višemjesečno zakašnjenje FBiH u nabavci vakcina, a do ubrzanja cijelog postupka došlo je nakon što je prije nekoliko dana, na prijedlog SBB-ovog zastupnika Mirsada Kacile, Federalni parlament naložio Vladi FBiH da hitno formira Komisiju koja će joj pomoći u nabavci neophodnih vakcina, prenosi Avaz

