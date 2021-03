Treba liječiti, ali i spriječiti: Građani su umorni od prebacivanja odgovornosti, šta očekivati od mjera vlasti u KS

Također, u KS je hospitalizirano 688 osoba sa oboljenjem COVID-19.

https://www.facebook.com/watch/?v=495366835172463

I dok je situacija sve teža, a zdravstveni radnici na izmaku snaga i dok i sam premijer Kantona Sarajevo Edin Forto tokom jučerašnje hitne sjednice Skupštine KS kaže kako je Sarajevo novi Bergamo (grad u Italiji koji je bio najveće žarište koronavirusa u prvom valu pandemije), te kako je Sarajevo najveće žarište u Evropi, nakon skoro cjelodnevnog “vijećanja” Skupština KS izglasa “mlake” mjere za borbu protiv koronavirusa.

Rasprava skupštinskih zastupnika i izlaganje ministara u Vladi KS je bilo dugotrajno i uglavnom bespotrebno, a da bi na kraju donijeli niz zaključaka od kojih barem pet ili šest krivicu prebacuje na Federaciju, ostali su u vidu preporuke ili prijedloga i tek nekolicina naredbi koje se opet ne mogu provoditi bez ulaganja. Stječe se dojam da Fortina vlada ne želi izdvajati novac za borbu protiv COVID-19 i da je zbog toga predložila ovakve zaključke.

U suštini, a kako je kazao ranije za Faktor i Saudin Sivro, predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH, Kantonalni odbor Kanton Sarajevo, “Vlada je usvojila 27 zaključaka koji se suštinski odnose na posljedice umjesto da su usmjereni na uzroke”.

Vlada je sve zaključke usmjerila na stanje koje nastupa nakon zaraze koronavirusom, ali ne i kako do zaraze ne bi došlo.

Pokušali su sa djelimičnim lockdownom, ali kako im se ne izdvajaju sredstva za saniranje posljedica lockdowna, ne usuđuju se da ga produže.

Umjesto da se iz budžeta sva sredstva za sanaciju ulica i drugih objekata prenamijene za borbu protiv korone i tako stave akcenat na spašavanje života, a sanacija i izgradnja budu u drugom planu, Vlada se odlučuje na zaključke kojima “nalaže ustanovi Dom zdravlja uspostavljanje telefonske linije za psihološku podršku građanima pri Centrima za mentalno zdravlje” ili “Vlada KS će osigurati jednokratnu naknadu za socijalno najugroženije koji su bolovali od koronavirusa, u skladu s mogućnostima”.

Mjesto na kojem se okuplja najveći broj građana je gradski prijevoz, ali Vlada taj segment nastoji riješiti donošenjem zaključka “Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo saobraćaja KS će, u skladu s potrebama i mogućnostima, angažovati dodatne kapacitete za organizaciju javnog prijevoza u KS”. Potreba postoji, mogućnosti ima. Ali…

MORA SE KUPOVATI

Hoće li Vlada KS konačno lijek tocilizumab staviti na listu bolničkih lijekova?

Jučer smo više puta mogli čuti kako novca za lockdown nema, tako da neke efikasnije mjere ne možemo ni očekivati.

Ipak, Elvis Vreto, zastupnik vladajuće većine u Skupštini KS, za Faktor kaže da su doneseni zaključci dobri.

– Do njih se došlo na osnovu cjelodnevne, dobrim dijelom konstruktivne rasprave na osnovu i prijedloga kako zastupnika stranaka većine, tako i opozicije, a koje je Vlada uz vlastite na kraju ugradila i predložila Skupštini kao svoje. Između ostalog, definisani su konkretni koraci i zadaci po institucijama, otvaranje novih drive-in punktova na Ilidži i Vogošći, kraći rok za dobijanje rezultata testiranja, veći broj vozila u javnom prijevozu, angažman po procjeni i Civilne zaštite kako KS tako i lokalnih zajednica u preventivnom radu i pomoći građanima. Definisan je rok do 19. marta za pripremu izmjena zakona takozvanog kantonalnog koronazakona koji je neophodan za finansijsku pomoć privredi, a sve ukoliko dođe do dodatnog pogoršanja stanja i djelimične zabrane rada. Pozvani su i viši nivoi vlasti da shodno tome reaguju, pripreme i donesu neophodne propise – navodi Vreto.

Ističe da je definisano i da treba da se izdvoje neophodna sredstva za povećanje kapaciteta, opreme i za nabavku lijekova.

– Svi zajedno moramo raditi na njihovoj implementaciji, kao bismo prevashodno sačuvali zdravlje i živote naših sugrađana, a obzirom na loše stanje. Treći val i novi soj virusa koji je, kako je poznato, dosta agresivniji, zato ovim putem pozivam i naše građane, da koliko god mogu vode računa i poštuju mjere, da kretanje svedu na minimum, na samo neophodno u interesu vlastitog zdravlja, svoje porodice i sugrađana kako bi se zaustavio rast i umanjio broj oboljelih od COVID-19 i držao u optimalnim granicama koji zdravstveni sistem ipak može podnijeti, a sve do vakcinacije koja je jedino i trajno rješenje – kaže Vreto.

S druge strane, zastupnica Jasmina Biščević-Tokić kaže da mjere koje je jučer donijela Vlada KS neće donijeti ništa kako bi se zaustavilo žarište u Sarajevu.

Forto 2020. protiv Forte 2021: “Četvorka” iz opozicije imala “rješenje za koronu”, a sada kada je vlast kriva je FBiH

– Umorili su građane pukom statistikom, ali konkretno rješenje nije doneseno. Imam osjećaj da su bitnije pare od života građana u Sarajevu. Kako je moguće da ministar tvrdi da su mjere za vikend već dale rezultat kada i oni koji veze nemaju s medicinom znaju da mjere mogu dati efekat tek sedam do 10 dana nakon uvođenja. Da nije možda u pitanju manji broj testova? Ministar bi trebao da se suzdrži od ovih izjava koje dezavuišu i javnost i struku jer struka ne misli tako. Neka budu lideri i preuzmu odgovornost što prije, a ne da se sakrivaju iza Skupštine KS i Vlade FBiH – kazala je Biščević-Tokić.

Veliki broj zaključaka odnosio se upravo na adresiranje problema višim nivoima vlasti. Istovremeno, sadašnja vladajuća struktura prošle je godine iz opozicione hladovina poručivala Vladi na čelu sa Marijom Nenadićem da imaju sve ustavne i druge nadležnosti da djeluju i da ne čekaju federalni i državni nivo. Sad kad je Forto u Nenadićevim cipelama, priča je drugačija.

Facebook komentari