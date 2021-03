Zavod za javno zdravstvo FBiH: Još nije stigla dokumentacija od veledrogerija za kupovinu vakcina

– Osmog marta Vlada Federacije BiH formirala je ad hoc grupu koja je obavila razgovore s veledrogerijama koji su izrazili zainteresiranost i spremnost da nabave vakcinu protiv COVID-19. Informacije o rezultatima obavljenih razgovora ad hoc grupa dostavila je Vladi Federacije BiH koja je na sjednici održanoj u četvrtak, 11. marta godine odabrala veledrogerije MGM Farm d.o.o Kakanj i Krajinagroup kao dobavljače, te zadužila Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH da s njima potpiše ugovore.

U petak, 12. marta u Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH stiglo je pismo namjere koje je potpisao premijer Federacije BiH Fadil Novalić i isto je odmah proslijeđeno veledrogerijama koje je Vlada Federacije BiH odabrala.

Istog dana, Vlada FBiH dala je rok Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH da do ponedjeljka, 15. marta do 10 sati potpiše ugovore s odabranim veledrogerijama. Rok odabranim veledrogerijama za dostavu potrebne dokumentacije Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH bio je danas do 11 sati..,piše Faktor.

Napominjemo da do ovog trenutka nismo dobili potrebnu dokumentaciju od veledrogerije MGM Farm d.o.o Kakanj, kao ni potpunu dokumentaciju od veledrogerije Krajinagroup, čime se još nisu stekli uvjeti za potpisivanje ugovora sa Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH – navodi se u saopćenju.

