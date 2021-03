Johann Sattler: “Još nema odluke o novom visokom predstavniku, rat nije scenario za BiH”

“Gospodin Schmidt ima istaknutu političku karijeru, bio je vrlo aktivan i u regionu. To znači i snažnije uključivanje Njemačke u regionu i to je pozitivno ako prođe ova kandidatura. Pregovori su još uvijek u toku. PIC mora donijeti odluku, ali još uvijek nije bilo sesije”, kazao je Sattler u razgovoru za FACE TV.

Na pitanje voditelja Senada Hadžifejzovića šta bi se desilo da Milorad Dodik nekim činom ili NSRS naprave referendum o osamostaljenju ili otcjepljenju i da li bi to u ovoj krizi moglo proći bez reakcije EU što bi vodilo ka ratu, Sattler je odbacio takvu mogućnost.

“Glavni zadatak je izbjeći takav scenario ali ne mislim da je to realan scenario. Treba spustiti loptu. Mislim da ima samo jedan plan za ovu zemlju i to je EU i to je jedini vanjsko-politički cilj koji je prihvaćen u ovoj zemlji”, kazao je.

On je kazao da sama činjenica da je EUFOR još uvijek prisutan u BiH pokazuje da vrlo ozbiljno posmatraju sigurnosnu situaciju.

“Ne zanemarujemo situaciju. I ja sam zabrinut, stvari idu u pogrešnom smjeru”, kaže Sattler.

Na pitanje otkud ideja o ukidanju OHR-a Sattler je istakao da je BiH podnijela zahtjev za članstvo.

“To znači da napredujete na EU putu, to znači provedba zakondavstva EU vi ćete u jednom dijelu morati odustati od dijela svog suvereniteta. U jednom trenutku će morati doći do gašenja OHR-a, ali još uvijek nije vrijeme. Imate i uslov 5+2 koje treba ispuniti. Dugoročno gledano će se morati gasiti, morate imati svoj puni suverenitet da biste postali članica EU”, kazao je Sattler, prenosi “Patria“.

