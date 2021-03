Marić: Ispalo je pogrešno, žao mi je, ali zašto se o meni toliko priča kad imamo ovako jezivu situaciju u BiH

Sve dok imate puno više poziva podrške i ljudi koji vam daju podršku, nego onih koji vam šalju uvrede i prijetnje, znate da ste nešto dobro uradili. Posebno kada to dolazi sa svih strana, kada vam se javljaju ljudi iz Srbije, Republike Srpske, Hrvati se javljaju, najviše je Bošnjaka, da mi daju svoju podršku jer su u meni prepoznali tu borbu za cijelu BiH i to je ono što mi raduje i što mi pomaže kroz sve ovo.

To je za FTV kazala politička analitičarka Ivana Marić komentirajući bura koja se digla u javnosti nakon najave o njenoj mogućoj kandidaturi za dogradonačelnicu Sarajeva, a kasnije i zbog objavljenog videosnimka u kojem je kazala da su Bošnjaci sami sebi izmislili ime.

Kaže da prije svega želi da se izvini svima jer se nije ranije očitovala o spornom snimku.

– Jednostavno, toliko vas to iznenadi, ta razlika između onoga što sam ja rekla i onoga što mi imputiraju. Imate onaj refleks – ili se borite ili pobjegnete. Ja sam se zaledila. Nekako poražavajuće za mene je bilo kada sam prvo dobila tu salvu napada, prijetnji i svega ostalog i onda se zapitam – ja sam već tolike godine u politici, kroz sve moje nastupe provlači se ista nit, da ja volim Bosnu i Hercegovinu, da je to moja jedina domovina, da ja volim sve narode u BiH – rekla je Marić.

Ističe da je jako bitan kompletan kontekst.

– Prvo, ne radi se o tajnom snimku. To je zvanični snimak sa te konferencije, nije neko sjedio pa snimao, pa sam ja tu mislila da niko ne snima pa ću ja sada kritikovati ili ismijavati bilo koga. To je zvaničan snimak koji se nalazi i na mojim društvenim mrežama. Pitanje je zašto je to izašlo sad. Radi se o sastanku političkih konsultanata iz cijelog svijeta. Ja sam dobila zadatak da predstavim političku situaciju u BiH. Bitno je naznačiti da je prije mene bio kolega iz Sjeverne Irske koji je govorio o situaciji u svojoj državi i napomenuo da je kod njih isto problem korupcija i da je najveći problem sukob između katolika i protestanata. Ja inače, kada pričam o BiH, ne govorim o katolicima, pravoslavcima i muslimanima, ali sam tu željela napraviti neku paralelu i poveznicu sa Sjevernom Irskom, pa sam rekla evo i u BiH isti problem – korupcija i sukob između katolika, pravoslavaca i Bošnjaka, ali mi se volimo zvati Hrvati, Srbi i Bošnjaci, s tim da su muslimani odnedavno počeli koristiti pojam Bošnjaci, pri tome se referirajući na Prvi Bošnjački sabor ’93. godine održan u Sarajevu – rekla je Marić.

Ne vole me ni u hrvatskom biračkom tijelu

Kaže da je bitno i kome se obraćala u tom trenutku.

– Razmišljala sam o tome šta razmišljaju ljudi koji tu sjede. To su ljudi iz cijelog svijeta koji žele čuti neke informacije o BiH. Tada nisam razmišljala o emotivnoj povezanosti sa tim ljudi koji će možda naknadno gledati. I to je moja greška. I zaista da mogu vratiti vrijeme ja bih to izbrisala. Na početku nisam shvatila šta mi prebacuju. Prvo sam pomislila uredu, to što sam ja rekla nije strašno, pogotovo ono što sam ja pomislila i trebalo mi je malo vremena da shvatim da mi u suštini spočitavaju da sam rekla da je bošnjaštvo izmišljeno. Tada sam mislila na to kao pojam, da se počeo koristiti od ’93. To je kombinacija nepromišljenosti možda moje jer nisam razmišljala o nekom širem kontekstu kako bi se to moglo ubuduće koristiti. Nisam vodila računa o velikoj emotivnoj povezanosti za taj pojam. I problem je što nisam objasnila, da sam rekla da mi kroz historiju imamo BiH, da smo počeli sa katolici, pravoslavci, muslimani, pa su nakon Drugog svjetskog rata zbog politika Hrvatske i Srbije odlučili da to budu katolici Hrvati, pravoslavci Srbi, a muslimani su ’93. počeli da se izjašnjavaju kao Bošnjaci – kazala je Marić.

Tvrdi da nije rekla “izmislili su” neki pojam.

– Ono što mi se spočitava je da sam ja rekla da su izmišljeni Bošnjaci, da ne postoje. Kako da ja to kažem, ko sam onda ja, gdje su moji preci živjeli. Upravo ta ogromna distanca između onoga što sam ja željela reći, što sam rekla i onoga što mi imputiraju me šokiralo i nisam znala kako da reagujem – navela je.

Marić navodi da je osjetila potrebu da se izvini onima koje je uvrijedila i da kaže da njena namjera nije bila zlonamjerna.

– U takvom trenutku ne možete baš razmišljati razumno, kad ste opterećeni emocijama, i upravo zbog toga sam željela da se malo spuste emocije sa obje strane i da tek onda izađem sa svojim objašnjenjem. Ono što sam ja mislila, zaista nema ništa pogrešno u tome. Međutim, ono kako je to izgledalo, ispalo je pogrešno. Jako mi je žao – navela je Marić.

Ističe da želi da iskoristi priliku da kaže da nema problem da se izvini svima.

-.Nisam ništa loše mislila niti mi je to na kraj pameti. Jednostavno mi je žao što su ljudi tako shvatili, što je tako ispalo u javnosti i zato se zaista želim izviniti svima koje je povrijedilo to što sam rekla, ali se želim ograditi od onoga što su mi implicirali i što su željeli da stave da sam rekla. Ja da mrzim Bošnjake ne bih živjela u Sarajevu, gradu gdje su Bošnjaci većina. Većina mojih prijatelja ne bi bili Bošnjaci, već bih iselila negdje, ali je pitanje gdje da ja odem. Mene ne vole ni u hrvatskom biračkom tijelu. Apsolutno imam razumijevanje za Bošnjake i tako emotivan odnos prema tome. Ja nemam takav odnos prema naciji. Ja sam prvenstveno Bosanka i Hercegovka i prema tome imam odnos, ali razumijem potpuno Bošnjake i emotivnu povezanost jer su upravo zbog takvih stvari, negiranja bošnjaštva, pretrpjeli najveće žrtve. Nadam se da će razumjeti zašto sam se povukla ovih par dana, dok ne shvatim zbog čega tolika hajka, zašto sada – pojasnila je Marić. prenosi Avaz

Da li oni za sviju nas imaju nešto u ladicama?

Na pitanje da li je ovo kampanja eliminacije njene kandidature za dogradonačelnicu Sarajevu kaže:

– Apsolutno. Nije to neki novi klip, to je snimak koji postoji već nekoliko godina i onda vidimo da je nastao par sati nakon te objave. Onda se zapitamo da li oni za sviju nas imaju nešto u ladicama jer zaista suosjećam sa botovima SDA koji su morali da pregledaju sve moje klipove i ako je ovo jedino što su otkrili onda sam ja jako zadovoljna. Mislim da su imali to već pripremljeno i da su izbacili tako da uopće nisam mogla ni da odgovorim na upite novinara o toj kandidaturi, već su počeli pristizati upiti vezano za ovaj klip. Ja kao Ivana stalno moram dokazivati svoj patriotizam i svoju ljubav prema BiH, dok neki ljudi, recimo imamo direktoricu bolnice koja je rekla “ovo dijete neće niko liječiti” i to nije problem, ne mora se pravdati.”

Navodi da je malo političara koji su prije bili politički analitičari.

– Kada ste politički analitičar vi niste ono kao na tribinama pa posmatrate utakmicu. Vi nekako sjedite pored terena i nezgodno je tu odlučiti šta raditi. Da li ostati komentirati ili se upustiti pa nekako utrčati na teren pa da probate da uradite nešto konkretno. Kada ste politički analitičar to je zaista lagodna situacija, osim ovako kada su hajke, jer vi samo kritikujete, apsolutno nemate nikakvu odgovornost, možete koga hoćete kritikovati, čiji hoćete rad – dodala je.

Nisam znala da me se ovoliko boje

O tome šta bi za nju značilo predstavljati Grad Sarajevo kaže da je pitanje zašto se tolika halabuka digla oko toga jer vjeruje da većina ljudi i ne zna ko su sadašnji dogradonačelnici.

– Jednostavno je pitanje zašto toliko smeta da ja to budem. Da li se boje nekog novog Draška, da ću ja raditi ono što Draško radi u Banjaluci. Sigurno bih radila. Zašto se toliko boje? Ja sam znala da predstavljam problem ali nisam znala da me se ovoliko boje da ovoliku buku prave. Meni bi bila velika čast, zaista. Da budem dogradonačelnica Sarajeva jer ja jako volim ovaj grad i to je razlog zašto sam se i upustila u razgovore sa Našom strankom koja me prepoznala kao nekoga ko bi mogao to da bude – kazala je

Kaže da je navikla na hajke.

– Za političku stranku ja nisam baš zahvalan kandidat. Jedini moj uvjet u pregovorima sa Našom strankom je bio da ne postanem član stranke jer ne želim biti član stranke. Do njih je hoće li imati hrabrosti i da li to žele još uvijek uraditi. Ne znam ko su ostali kandidati. U svakom slučaju nije im jednostavno, bilo da me podrže, bilo da ne podrže. U oba slučaja će imati mnoštvo onih koji će im zamjeriti – navela je.

O svom statusu “Kakav će se tek lov na vještice pripremiti ako se budem kandidovala za članicu Predsjedništva BiH” kaže: “Kada vidim kolika se halabuka digla oko samo mjesta dogradonačelnice, razmišljam zašto ne bih onda išla za člana Predsjedništva BiH. To sam onako u šali rekla, ali zašto da ne. Ako se poslože neke kockice, ako ne, nemam ništa protiv toga čak da idem kao protukandidat Komšiću i Čoviću.”

Kaže da je strašno što još uvijek nemamo vakcine.

– Zašto se o meni toliko vremena priča kad imamo ovako jezivu situaciju u BiH. Zdravstvenu, ekonomsku i evo vidimo da se Vjekoslav Mandić, ministar zdravlja FBiH, koji nije ništa uradio da bi se nabavile vakcine, stavio prvi u red za vakcine. Ne znam po kojem uopće redoslijedu, kad nisu već vakcinisani ni zdravstveni radnici koji su na prvim linijama fronta, on se odmah ubacio tu da se vakciniše i to je vrhunac bezobrazluka. Niste uradili ništa da date ljudima sredstva da rade, da im date vakcine, da ih zaštitite, ali ste vi prvi tu da se vakcinišete, da vas zaštite, da biste se ponovo moglo povući tamo gdje vas niko i ne vidi niti čuje šta radite. Isto je sa ostalim članovima, sa Ankicom Gudeljević, sa Jelkom Miličević, sa Biserom Turković, niko ništa ne radi, a vjerujem, ako se već nisu vakcinisali, da će i oni stati u red. Ovo je nedopustivo što su nam uradili, da nisu nabavili vakcine, bar zdravstvene radnike da zaštite i najstarije, vidimo da svaki dan raste broj osoba koje umiru od toga. Koliko ljudi je umrlo zato što nismo imali ispravne respiratore na koje će ih priključiti, koji zbog vakcina nisu umrli. To je nedopustivo ponašanje političara – navela je.

Dodik se plaši novog visokog predstavnika

O stavovima Dragana Čovića, kada je riječ o izmjenama Izbornog zakona, kaže da Draganu Čoviću nije u interesu da se Izborni zakon promijeni, jer on ne može dobiti više od onoga što sada ima.

– Možda može dobiti mjesto člana Predsjedništva, ali će izgubiti ovaj monopol u Domovima naroda, i federalnog Parlamenta i državnog Parlamenta. Njemu nijedna izmjena Izbornog zakona neće dati toliku moć da ima 4 od 5 delegata u Domu naroda državnog Parlamenta i 13 od 17 u Domu naroda Federalnog parlamenta. Sve ove priče su samo da okupiraju javnost, jer bi onda morali da pokažu nešto. Glavni njegov izborni adut bismo mu oduzeli, da drugi biraju Hrvatima kandidata i onda bi morao zaista nešto da ponudi da bismo vidjeli šta je to što on nudi kada mu više ne biraju drugi predstavnike – dodala je Marić.

Smatra da Dodik ima strah od novog visokog predstavnika.

– Već je shvatio da Incko neće ništa raditi, nije ni radio. Međutim, prepao se novog visokog predstavnika jer mu je jasno da on neće tu doći da bude samo ikebana, zna da će on nešto raditi i da će morati da sluša. Kad su morali poslušati Incka za prekrivanje ploče Radovana Karadžića, približava se i datum za povlačenje ordenja Karadžiću, Plavšić i drugima, tako da mora nešto poduzeti kako bi sa Narodnom skupštinom podijelio krivicu oko toga. Ovo su samo njegovi pokušaji, neće uspjeti ništa u tome, jer ako se velike svjetske sile dogovre da će novi visoki predstavnik biti tu, sigurno je da će koristiti i bonske ovlasti, a znamo ko je prvi kandidat da se na njemu one iskoriste – kazala je Marić.

Za kraj, Marić kaže je građanima na izborima potrebna dobra alternativa i da se opozicija treba pobrinuti za to.

