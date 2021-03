Kako FBiH sada može nabavljati vakcine bez izmjene zakona? Najizglednija kupovina ruskog cjepiva

Od jeseni, kada je u svijetu uveliko počela priča o nabavci vakcina, i kada su mnoge zemlje krenule u direktne pregovore s proizvođačima, BiH je čekala i to je već stara priča. No u međuvremenu, kada je počeo rasti i pritisak javnosti i spoznaja da od COVAX-a za sada nema ništa, FBiH je u martu 2021. godine odlučila formirati ad hoc tijelo za nabavku vakcina.

Direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH i vođa ad hoc tima Davor Pehar kazao je da će prvo krenuti u pregovore s tri proizvođača, čija su predstavništva u BiH, a to su Pfizer, Krajinalijek za vakcinu Sputnik V i Sinopharm.

“Nismo još obavili razgovore s potencijalnim dobavljačima. Ishod tih razgovora će usloviti nabavku vakcina, a radit će se takozvani ‘interventni uvoz’, jer vakcine za koronavirus nisu prošle redovan put registaracije kroz regulatornu agenciju”, kazao je.

S obzirom na to da u mjesecima iza nas nije izmijenjen nijedan zakon u vezi s nabavkom i uvozom lijekova, potpuno je jasno da se ad hoc tijelo moglo formirati i prije šest mjeseci i isto ovako krenuti u pregovore.

Već je poznato da su federalne vlasti prve kontakte s Pfizerom imale još u oktobru 2020. godine. U međuvremenu je propala i šansa za nabavku ruske vakcine, jer “ponuda koja je dostavljena nije bila dovoljna da se uzme u razmatranje”.

Što se tiče nabavke vakcina Pfizer/BioNTech, od toga neće biti ništa ukoliko FBiH ili BiH, odnosno Ministarstvo civilnih poslova BiH ne bude išlo u direktne pregovore, jer američka kompanija radi samo direktno s vladama, a ne preko veleprometnika.

To otvara prostor za rusku i kinesku vakcinu, jer bi ad hoc tijelo, odnosno Vlada FBiH s njima mogla pregovarati putem veleprometnika koji imaju direktan ugovor s proizvođačem, što je svakako sigurnija opcija nego da se ide u pregovore s veleprometnicima koji nemaju ugovor s fabrikama, jer se u pitanje može dovesti kvalitet proizvoda, način skladištenja i rokovi.

Prema nezvaničnim informacijama, trenutno je najizglednija opcija nabavka ruskih vakcina Sputnik V, a količina koja se spominje je 240.000 doza te kineska vakcina koja bi mogla stići do maja. S druge strane, neke veledrogerije u FBiH pregovaraju i sa AstraZenecom, ali su ti pregovori stopirani dok se ne usaglasli ad hoc tijelo.

Kako saznajemo od izvora u Vladi FBiH predsjednik ad hoc tijela Davor Pehar nevoljno je prihvatio funkciju da djeluje u pregovorima jer se navodno plaši naknadnih pritisaka i odgovornosti zbog cijene i načina nabavke.

Druga varijanta za pregovore s proizvođačima je da Vlada FBiH putem Ministarstva civilnih poslova BiH, kao državne institucije, sklapa ugovore, kao što je urađeno za COVAX.

Federacija BiH je do sada dobila donaciju Srbije u količini od 5.000 doza vakcina, a očekuje se još toliko za revakcinaciju. Kako nezvanično saznajemo, do kraja marta se očekuje prva pošiljka Pfizerovih vakcina iz mehanizma COVAX, a do kraja maja i AstraZenecinih.

Facebook komentari