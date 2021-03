Oglasila se Ivana Marić o snimku u kojem tvrdi da su Bošnjaci izmislili sebi ime

Nakon što se pojavila informacija da jeanalitičarka Ivana Marić kandidatkinja Naše stranke za dogradonačelnicu Sarajeva, na društvenim mrežama pojavili su se brojni komentari, a isplivao je i njen sporni videosnimak u kojem tvrdi da su “Bošnjaci sebi izmislili ime”. prenosi “Avaz“.

Marić se nakon brojnih negativnih komentara večeras oglasila na svom Facebooku.

– Oni čiji rad kritikujem nemaju argumente kojima bi me ušutkali pa zato organiziraju orkestrirane napade tako što me optuže da ne volim svoj grad svoju državu i ljude s kojima živim. Zbog toga me svako malo natjeraju da se pravdam da je Bosna i Hercegovina moja domovina i da ne mrzim nijedna narod. Jedino koga mrzim su korumpirani političari, bez obzira kojem narodu pripadaju, koji uništavaju ovu lijepu zemlju ali i sve ljude koji im se nađu na putu – piše Marić.

