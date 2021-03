Novalić saopćio imena članova grupe koja će pregovarati o kupovini vakcina

Predsjednik grupe je prim. dr. Davor Pehar iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH, a članovi su : Sanja Čustović (Federalno ministarstvo zdravstva), Vesna Alagić (Federalno ministarstvo zdravstva), prof. dr. Mirsad Kacila (Odbor za zdravstvo Predstavničkog doma PSFBiH), Sanja Škuletić-Malagić (šef Kabineta permijera KS), Alma Kadić (pomoćnik ministra zdravstva KS), prim. mr. med. sci. Blaško Topalović (Zavod za javno zdravstvo TK) i doc. dr. sc. Svjetlana Hrgić (specijalista infektologije iz HNK) prenosi “N1“.

”Donijeli smo zaključak da u četvrtak u 10 sati ova grupa preko Zavoda za javno zdravstvo dostavi predlog ugovora s cijenom, prometnikom, tipom vakcine i količinom. S tim da smo donijeli u zaključku odluku da količina ne može biit veća od 400.000. To je dovoljan broj jer i dalje ne odustajemo COVAX-a i od programa Evropske unije. To je ta okvirna količina do koje oni mogu ispregovarati i da cijena toga ne bude preko 12 miliona jer toliko sad imamo u budžetu. To su ograde i ograda je datum, četvrtak u 10 sati”, rekao je Novalić.

On je istakao da će članovi grupe u naredna dva dana obaviti razgovore o nabavci vakcina.

”Taj tim će u ova dva dana obaviti pregovore o mogućnosti nabavke i preko Zavoda za javno zdravstvo dostavit će odluku do četvrtka. Federacija ne traži veliku količinu koja se ne može dobaviti”, ispričao je Novalić.

