Danas pretežno oblačno, slaba kiša na jugu Hercegovine

U Hercegovini se očekuje pretežno oblačno vrijeme. U Bosni sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne porast naoblake na jugozapadu i jugoistoku Bosne. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva slaba kiša je moguća na jugu Hercegovine. Vjetar slab do umjeren u zapadnim područjima Bosne i u Hercegovini jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -2 do 2, na jugu do 5, a dnevna od 6 do 12 stepeni, prognozira Federalni hidrometeorološki zavod.

U Posavini i Krajini sutra vedro

Tmurno vrijeme, uz povremene slabije padavine, negativno će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate, te uzrokovati jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Osjet hladnoće također će biti izraženiji, stoga je preporučljivo adekvatno se odjenuti, umanjiti aktivnosti i posvetiti pažnju zaštiti od nižih temperatura, naročito u prijepodnevnim satima. U drugom dijelu dana malo toplije i ugodnije.

U Posavini i Krajini sutra pretežno vedro. U ostatku zemlje oblačno. Tokom dana smanjenje naoblake u centralnim i istočnim područjima Bosne. Povremena i slaba kiša na jugu i jugoistoku Hercegovine. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu od 2 do 8, a dnevna od 5 do 11, na jugu do 13 stepeni,piše Avaz

U srijedu sunčano

U srijedu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u Hercegovini i u istočnim područjima Bosne pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od -4 do 1, na jugu od 2 do 7, a dnevna od 6 do 11, na jugu do 15 stepeni.

