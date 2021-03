Ispovijest Sarajke o iskustvu iz Covid ambulante “Omer Maslić”: Medicinsko osoblje uvodi “svoje” preko reda i to ne kriju

Koronavirus i sve što je ova pandemija donijela sa sobom postala je svakodnevnica. Ne samo kod nas, već u čitavom svijetu.

Ali kada je zdravstveni sistem na lošem glasu, kao što je u BiH, situacija je još gora. Redovi ispred ambulanti, višesatna čekanja na testiranje, vađenje krvi i sve ostalo što ljekari procjene da je potrebno je samo po sebi naporno i stresno.

Građanka Sarajeva pozvala je našu redakciju sa željom da ispriča ono čemu je danas svjedočila, jer, kako kaže, to je javna tajna šta se dešava u Covid ambulantama, ali da svi šute.

Kćerka čuva red

Zbog sumnje da boluje od koronavirusa, prema preporuci svog ljekara ova Sarajka, čije je ime poznato redakciji, jutros se uputila u Covid ambulantu “Omer Maslić”.

Govori nam da je otišla u 10 i 10 sati ispred ambulante i čekala dva i po sata samo da uđe.

– U ta dva i po sata, pojavila se žena sa ocem, koji ima više od 80 godina. Zamolila je sestru koja uzima naše knjižice da uvede čovjeka samo da sjedne, jer ne može da stoji. Pozitivan je na koronu, radio privatno test, ima temperaturu, jako je loše bio. Sestra to nije dozvolila. Tobože, napravit će se nered, imat će problema, mogu ih napasti i slično – govori naša sagovornica.

Kćerka je odlučila da ocu čuva red i nakon dva i po sata uspjeli su ući u ambulantu.

– Kada smo ušli, opet smo čekali. Sjedimo u ordinaciji, otvaraju se vrata ljekara, gledamo unutra neke gospođe koje apsolutno nisu bile u redu gdje smo mi čekali. Dalje su nas poslali na vađenje krvi i RTG. Ulazimo u novi hodnik za vađenje krvi, opet su nove gospođe tu. Zatičemo raspravu. Gospođa koja je bila prije mene u redu sa tom dotičnom koja je očito preko reda ušla s kćerkom i još neka izvjesna gospođa koju dozivaju kroz hodnik. “Kako vas nije stid, ispred ljudi po 100 godina imaju i čekaju, a vi ovdje prolazite, ne zna se ni kuda ste došli”, rekla je gospođa ispred mene – prepričava nam čitateljka portala “Avaz.ba”.

Rezultati preko Vibera

Dodaje da ih je doktorica potom poslala na neka druga vrata da čekaju RTG snimak, kako bi malo smirili situaciju-

– Na vađenju krvi opet zatičemo nove ljude, koji nisu bili ispred i nisu čekali. Štoviše, doktorica im tepa. Očito su to njeni neki, zna ih imenom. Pomislili smo da je to samo dijete, pa hajde. Ali ne, i mama sjeda, vadi krv, i otac isto tako. Dogovaraju se kako će preko Vibera dobiti rezultate. Onda je ušla neka sestra i govori ovoj što nam vadi krv: “E, može li za mene, sada će moje dvoje doći”. Ništa se više ni ne krije.

Ona joj odgovara da nije problem, čim završi, da uđu njeni. To je nevjerovatno šta rade. Isto kao da je to privatno njihovo, kao da niko ne plaća, ni iz čije plate se ne odvaja za zdravstveno osiguranje. Kada od moje plate uzmu 300 KM, ima da me nosaju za to. Jednom u godini odem svakako, a ne ovome da se svjedoči – govori nam Sarajka.

Ono što je ovoj građanki najgore palo je činjenica da ljudi šute, da su svi vidjeli što je i ona i niko ni riječi nije rekao.

– Ja sam pitala: “Hoćete li i meni na Viber tako poslati kao ovoj gospođi? Kako možete to raditi i podržavati”. Dotična mi odgovara da ne želi sa mnom da se raspravlja te da samo radi svoj posao. Ja sam mlada, nije mi problem. Ali kada shvatim da je čovjek od 83 godine sa temperaturom stajao toliko, nisu ga htjeli pustiti samo da sjedne. Grozno je što ljudi šute. I ja kad sam pitala niko me nije podržao. Svi su pasivni. To je najveći poraz – zaključuje ona.

