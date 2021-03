U zadnjih pet mjeseci zvanično nije potvrđen nijedan slučaj sezonske gripe u BiH

Sezona gripe počinje u oktobru, a vrhunac dostiže u periodu decembar – februar. S obzirom na to da se Bosna i Hercegovina, kao i cijeli svijet, suočava sa pandemijom koronavirusa, testiranja na sezonsku gripu su znatno smanjena. Sezonska gripa, o kojoj se ranijih godina mnogo pisalo, ove godine kao da ne postoji.

Doktorica Mia Blažević iz Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo FBiH izjavila je da i ove godine prate sezonsku gripu, međutim, zbog situacije s koronavirusom testiranja je značajno manje nego prethodnih godina.

“To nije situacija samo kod nas nego u cijelom svijetu. Sada je SARS-CoV-2 prioritet u svim zemljama. U odnosu na prethodne godine radili smo značajno manje testova, ali i dalje vršimo nadzor nad gripom. Moram reći da do sada nemamo niti jedan potvrđen slučaj sezonske gripe”, naglasila je Blažević.

Istakla je da su slična iskustva bila i sa druge hemisfere koja ima sezonu gripe ranije nego mi.

“Kod njih je zabilježeno manje slučajeva, u cijeloj Evropi je takav slučaj. S obzirom na to da je SARS-CoV-2 virus dominantan u ovom periodu, on je preuzeo gripu i vrlo je teško kada imate jedan dominantan virus da dođe do zaraze drugim virusom. Koronavirus je preuzeo dominaciju nad virusom gripe, zato vjerovatno nema gripe nigdje u svijetu”, pojasnila je Blažević.

Mišljenja je da “s obzirom na to da sezona gripe prolazi, izgleda da nas je ove godine zaobišla, odnosno da je bila u mnogo manjem obimu nego što je bilo prethodnih godina”.

“To je vjerovatno razlog zašto gripe nema toliko ove sezone, a i mjere koje se poduzimaju kako bi se spriječila korona, sigurno značajno utječu u sprečavanju širenja virusa gripe. Mjere itekako imaju učinak na širenje gripe, jer je i ona respiratorni virus, a ove mjere su upravo za zaštitu od respiratornog virusa”, izjavila je Blažević.

Prema riječima doktorice Blažević, jedini način da razlikujete gripu od korone jeste testiranje.

“Postoji velika vjerovatnoća s obzirom na to da vršimo jako mali broj testiranja na sezonsku gripu, da je nismo uspjeli ‘uhvatiti’. Na gripu ne testiramo sve ljude koji imaju simptome, a koji su negativni na koronavirus, nego ljude koji su hospitalizirani, oni su nam prioritet. Do sada je rađeno oko 100 testova na sezonsku gripu”, naglasila je Blažević.

Testiranja se rade od oktobra prošle godine.

“Obično bi do sada bilo urađeno oko 300, 400 testova, međutim, ove sezone je urađeno 100”, dodala je Blažević.

Milka Mrđa, portparol Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, kazala je da od sedme nеdјеlje nаdzоrа nаd influеncоm u sеzоni 2020/2021, dоmоvi zdrаvljа u bh. entitetu Rеpublika Srpska su priјаvili oko 1.750 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripi (ILI) rеgistrоvаnо 341.

“Nismo imali smrtnih ishoda od teških аkutnih rеspirаtоrnih infеkciјa. U sedmoj nedjelji u Institutu za javno zdravstvo su testirana dva slučaja teških respiratornih infekcija i nisu bili pozitivni na virus influence. Dakle, virusi influence u ovoj nedjelji nisu detektovani u ovim uzorcima”, pojasnila je Mrđa navodeći da slučajevi sezonske gripe nisu potvrđeni ni u ovom bh. entitetu.

Smatra da je sezonska gripa najviše opasna za osobe koje imaju neka hronična oboljenja, a to su upravo starije osobe, djeca ili osobe sa oslabljenim imunim sistemom. To onda dovodi do komplikacija, poput upale pluća, mozga ili upale srednjeg uha kod djece.

