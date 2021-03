Čović: Imamo tri člana Predsjedništva BiH i to se neće nikada promijeniti

Čović je izrazio uvjerenost da će do kraja juna u Parlamentarnoj skupštini BiH biti usvojene izmjene Izbornog zakona BiH, kao i sve drugo što je potrebno da bi Bosna i Hercegovina dobila kandidatski status.

“Što se tiče optimizma ja sam takav. Ista tema je bila za Mostar i ja sam rekao da će gradonačelnik biti Kordić. Duboko vjerujem da ćemo završiti u vremenskom okviru i da ćemo završiti i Izborni zakon. Moramo voditi računa o najvažnijoj stvari, to sam i sinoć rekao, moramo imati pravnu državu. Osnov pravne države je Ustav, a u Ustavu su jasno definisani odnosi kad su u pitanju pozicije tri konstitutivna naroda. Ako mislimo da možemo napraviti bolji Ustav BiH, da imamo potrebne dvije trećine, prvi smo da ćemo to podržati. Ali ja ne vidim da ima tog kapaciteta (za promjenu Ustava BiH). Želimo uvažiti sve presude sudova, ali ono što zaista piše, a ne kako bi neko volio da piše”, naveo je lider HDZ-a BiH, te nastavio:

“U presudi u slučaju ‘Sejdić-Finci’ piše da tim ljudima treba omogućiti da budu birani, dakle omogućiti da se kandiduju, vrlo jasno to piše. Imamo tri člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine i to se neće nikada promijeniti. Zašto se ne bi svaki stanovnik ove države mogao kandidovati? Ali je suština da u Predsjedništvu sjedi bošnjački, hrvatski i srpski član. To je ono legitimno predstavljanje. Hoće li ta populacija dati povjerenje Draganu, Zoranu ili Sejdiću i Finciju to je do njih. Bošnjačka strana je uvjerena da se mora promijeniti Ustav BiH da bi se mijenjao i Izborni zakon. Padaće ljudima svašta na pamet, ali s moramo držati Ustava. Nema ništa vrednije od njega. Sjećate se Aprilskog paketa, ja sam tada lično bio da se promijeni Ustav”. prenosi “N1“.

Čović je poručio da bez obzira “dogovorili se ili ne sa SDA” novi Izborni zakon će ići u proceduru.

“Uvjeren sam da ćemo do kraja 6. mjeseca u Parlamentu BiH imati usvojen novi oblik Izbornog zakona, sa kojim bi se eliminisao uticaj CIK-a BiH koji je izabran nelegitimno. Sinoć sam predložio da se CIK razriješi ako želimo išta raditi sa tim tijelom, jer to tijelo mora biti strukturisano u skladu sa zakonom”, poručio je Čović.

