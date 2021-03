Novi paket pomoći odobren danas u Njemačkoj: Za svako dijete po 150 eura…

Porodice, osobe s niskim plaćama i kompanije trebale bi dobiti dodatnu pomoć i porezne olakšice za suočavanje s pandemijom korone, javlja dpa.

U petak je njemačko Federalno vijeće (Bundesrat) odobrilo dva zakonodavna paketa koji, između ostalog, predviđaju pomoć od 150 eura za porodice s djecom i one koji primaju osnovno osiguranje kako bi ublažili poteškoće izazvane pandemijom.

O trećem paketu porezne pomoći za koronu i paketu socijalne zaštite III već je odlučeno u Bundestagu. Međutim, Federalno vijeće kritiziralo je troškove zakona o socijalnoj zaštiti za savezne države i općine. orenosi “FokuS“.

Novi paket porezne pomoći predviđa da će i ove, kao i 2020. godine, porodice dobiti jednokratni dječji bonus od 150 eura za svako dijete koje ima pravo na dječji doplatak.

Uz to, restorani koji su mjesecima zatvoreni trebali bi dobiti poreznu olakšicu.

Do kraja 2022. godine snižena stopa PDV-a od 7 umjesto 19 posto nastavit će se primjenjivati ​​na hranu. A kompanije bi trebale biti u mogućnosti nadoknaditi svoje porezne gubitke iz 2020. i 2021. u većoj mjeri nego prije.

Uz to, paket socijalne zaštite namijenjen je proširenju lakšeg pristupa osnovnom socijalnom osiguranju – to znači da će dugotrajni pregledi biti obustavljeni do kraja godine. Odrasli s niskim plaćama, dugotrajno nezaposleni i primatelji socijalne pomoći trebali bi također dobiti jednokratnu pomoć od 150 eura. Federalno ministarstvo socijalnih poslova prethodno je to opravdalo većom potrošnjom na higijenske proizvode i dodatne obroke kod kuće. Novac bi trebao biti dijeljen u prvoj polovici godine.

Facebook komentari