Za 30 mjeseci gotovo 10 hiljada besplatnih mamografskih pregleda u ZDK, projekt se nastavlja i u 2021.

Ova institucija je, zajedno sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i Ministarstvom zdravstva ZDK provodila javnu kampanju poziva žena starijih od 50 godina da obave pregled u jednoj od državnih ili privatnih ustanova u ovom kantona, sa kojima je potpisan ugovor o refundiranju oabvljenih mamografskih pregleda.

Prema podacima, INZ-a, najviše osoba pregledano je sa područja Grada Zenica 46,5% (4.437), a najmanje Usore 0.35% (34). Zanimljivo, žena sa završenom osnovnom (43,2%) i srednjom školom (43,5%) je bilo podjednako, dok je tek svaka deseta bila visoko obrazovana (10,1%).

Opravdanost preventivnih pregleda

Svaka treća žena (33,9%) koja se javila na mamografiju uokviru ovog projekta, njih 3.233, po prvi put su u životu obavile mamografski pregled. Kao najčešći razlog javljanja na pregled odgovorile su da je to zelja za pregledom, što ide u prilog da se kampanjom podigla svijest o značaju preventivnih pregleda.

– Da su pregledi bili itekako potrebni, a za neke osobe i neophodni i spasonosni, pokazuje statistika upućivanja na dalje, detaljne preglede i savjetovanje i tretman hirurga, zbog zabilježenih potencijalno opasnih promjena.

U toku ovog perioda 266 žena upućeno je glandularnom hirurgu na daljnu dijagnostičku obradu, dok je 2.527 žena upućeno na obavezan ultrazvuk kao dopunu mamografskom pregledu.

Analizom prikupljenih podataka, logično je pretpostaviti da će se Projekt kod većine pacijentica odraziti na ranije i efikasnije liječenje, na prevenciju metastatske bolesti, te u konačnici na poboljašnje zdravlja s jedne i smanjenje ukupnih troškova liječenja s druge strane, ističu u INZ.

Skriningom se postižu višestruke koristi – kako za svaku ženu pojedinačno, tako i za društvo. Redovan i kvalitetno proveden skrining smanjuje mortalitet od karcinoma dojke i do 30 posto, a istovremeno se štede finansijska sredstva koja bi se inače morala upotrijebiti za liječenje oboljelih pacijentica, što je vrlo skupo.

Karcinom dojke je najčešće maligno oboljenje kod žena i uzrokuje svaku petu smrt u ženskoj populaciji. Testiranje visoko kvalitetnom mamografijom je rentgenski pregled kojim se bilježe promjene na dojci oko dvije godine ranije od pojave prvih simptoma ili opipljive kvržice.

Cilj javnozdravstvene kampanje jeste doći do što većeg broja građana i potaknuti ih da se odazovu na pregled, ali ih i motivirati da inače aktivno sudjeluju u očuvanju i unapređenju svog zdravlja.

Preventiva i rano otkrivanje bolesti dokazano su najuspješnije metode u boorbi protiv malignih bolesti. Od raka dojke najčešće obolijevaju žene iznad pedesete godine života, ali u novije vrijeme sve češće obolijevaju i mlađe žene. Muškarci također mogu oboljeti od raka dojke, ali puno rjeđe nego žene.

Promjene i smanjenje rizika za žene

Promjene zbog kojih treba da se javite ljekaru su prisustvo čvora u dojci ili pazušnoj jami, iscjedak iz bradavice, promjena u regiji bradavice, promjena uobičajenog oblika ili veličine dojke, promjena boje ili osetljivosti na koži dojke, smežuranost kože dojke (slično celulitu), nagli bol u dojci ili pazušnoj jami,

Svaka žena može smanjiti rizik obolijevanja od raka dojke samopregledom dojki jednom mjesečno nakon 20. godine, ultrazvučnim pregledom dojki jednom godišnje nakon 35. godine, mamografijom nakon 40. godine jednom u dvije godine, te jednom godišnje nakon 50. godine starosti.

Mamografija je najdjelotvornija, rentgenska metoda pregleda dojki, kod koje se koristi specijalno projektovan rentgenski aparat (mamograf). Preporučuje se kao metoda ranog otkrivanja, njome se može otkriti rak dojke i dvije godine prije nego što tumor postane opipljiv. Redovna primjena mamografije dokazano smanjuje smrtnost od raka dojke za 30 posto među ženama u dobi od 50 do 69 godina.

Screening mamografiji podvrgavaju se zdrave najugroženije žene, a to su žene u dobi od 50 do 69 godina. Jedina metoda kojom se brzo, jednostavno, učinkovito i objektivno može pregledati veliki broj žena, odnosno njihovih dojki jest mamografija.

Najveća prednost mamografije nad drugim metodama jest detekcija patoloških mikrokalcifikata. To su sitne nakupine kalcija koje uz određene uvjete mogu biti jedini znak raka u dojci i koji se vide isključivo mamografski.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Ustanove u kojima se može obaviti BESPLATAN mamografski pregled u ZDK:

ZENICA:

– Privatna zdravstvena ustanova “Medicom”, Štrosmajerova 4, 032 462-245 i 462-246

– Kantonalna bolnica, Crkvice 67, 032 447-282, 032 447-265

– Poliklinika „Sunce“, Štrosmajerova 11, 032 442-560

– Poliklinika „Epion“, Bistua Nuova 3, 032 970-444

MAGLAJ: – Dom zdravlja, Ilijasa Smajlagića bb, 032 465-670

TEŠANJ: – Opća bolnica, Braće Pobrić 17, 032 650-187, lokal 224

ŽEPČE: – Dom zdravlja sa stacionarom, Prva br. 36, 032 882-252

OLOVO: – Dom zdravlja, Branilaca Olova bb, 032 828-080, lokal 114

KAKANJ: – Dom zdravlja, Zeničkog partizanskog odreda 50, 032 460-993

ZAVIDOVIĆI: – Dom zdravlja, Gazi Husrev-begova 25, 032 878-877, lokal 4

